Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
29 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 29 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Guignolée du CAB à Saint-Odilon
Organisée par le Comité d'aide de Beauceville.
Où: Intersection des routes 275 et 276 — Saint-Odilon
Quand: de 8 h à 16 h

Marché de Noël de Saint-Martin
Organisé par la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan.
Où: Salle municipale — Saint-Martin
Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël de Sainte-Marguerite
Organisé par le service des loisirs et de la culture.
Où:  Centre communautaire – Sainte-Marguerite
Quand: de 9 h 30 à 16 h

Exposition de Noël à Saint-Prosper
Plus de 40 exposants: artisans, créateurs, commerçants.
Où:  Centre récréatif Desjardins – Saint-Prosper
Quand: de 10 h à 16 h 30

Kiosque Un cadeau pour Noël
Une 21e présentation de cette activité communautaire.
Où: Carrefour Saint-Georges
Quand: de 10 h à 17 h 30

Dimanche 30 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Marché de Noël de Sainte-Marguerite
Organisé par le service des loisirs et de la culture.
Où:  Centre communautaire – Sainte-Marguerite
Quand: de 9 h 30 à 15 h

Marché de Noël de Saint-Elzéar
Organisé par la Municipalité.
Où:  Centre communautaire – Saint-Elzéar
Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël de Saint-Jean-de-la-Lande
L'événement est de retour pour une 3e année.
Où:  Salle municipale – Saint-Jean-de-la-Lande
Quand: de 10 h à 16 h

Exposition de Noël à Saint-Prosper
Plus de 40 exposants: artisans, créateurs, commerçants.
Où:  Centre récréatif Desjardins – Saint-Prosper
Quand: de 10 h à 16 h

Kiosque Un cadeau pour Noël
Une 21e présentation de cette activité communautaire.
Où: Carrefour Saint-Georges
Quand: de midi à 16 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Prosper visite Saint-Joseph.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 14 h

Spectacle musical à Saint-Georges
Avec Caroline Veilleux et Rock Daigle
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges
Quand: dès 14 h

Concert des Fêtes De glace et de feu
Musique du Royal 22e Régiment.
Où: Église de Saint-Elzéar
Quand: dès 14 h

Cette semaine

Collecte de sang à Lac-Etchemin
Objectif de 60 donneurs.
Où: Centre des arts et de la culture — Lac-Etchemin
Quand: Mardi 2 décembre, de 13 h 30 à 19 h 30

