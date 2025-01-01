Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 29 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Guignolée du CAB à Saint-Odilon

Organisée par le Comité d'aide de Beauceville.

Où: Intersection des routes 275 et 276 — Saint-Odilon

Quand: de 8 h à 16 h

Marché de Noël de Saint-Martin

Organisé par la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan.

Où: Salle municipale — Saint-Martin

Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël de Sainte-Marguerite

Organisé par le service des loisirs et de la culture.

Où: Centre communautaire – Sainte-Marguerite

Quand: de 9 h 30 à 16 h

Exposition de Noël à Saint-Prosper

Plus de 40 exposants: artisans, créateurs, commerçants.

Où: Centre récréatif Desjardins – Saint-Prosper

Quand: de 10 h à 16 h 30

Kiosque Un cadeau pour Noël

Une 21e présentation de cette activité communautaire.

Où: Carrefour Saint-Georges

Quand: de 10 h à 17 h 30

Dimanche 30 novembre

Marché de Noël de Sainte-Marguerite

Organisé par le service des loisirs et de la culture.

Où: Centre communautaire – Sainte-Marguerite

Quand: de 9 h 30 à 15 h

Marché de Noël de Saint-Elzéar

Organisé par la Municipalité.

Où: Centre communautaire – Saint-Elzéar

Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël de Saint-Jean-de-la-Lande

L'événement est de retour pour une 3e année.

Où: Salle municipale – Saint-Jean-de-la-Lande

Quand: de 10 h à 16 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Prosper visite Saint-Joseph.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 14 h

Spectacle musical à Saint-Georges

Avec Caroline Veilleux et Rock Daigle

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges

Quand: dès 14 h

Concert des Fêtes De glace et de feu

Musique du Royal 22e Régiment.

Où: Église de Saint-Elzéar

Quand: dès 14 h

