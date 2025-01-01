30 ans du Centre culturel Marie-Fitzbach

Les festivités pour le 30e anniversaire du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges ont été officiellement lancées ce mercredi soir à l’occasion d’une soirée forte de reconnaissance et d’humour.

Après un verre de bienvenue servi dans une ambiance musicale, les invités se sont rendus au 4e étage de l’édifice pour la suite des célébrations.

Caroline Veilleux, régisseuse culturelle, a profité de l’occasion pour présenter une œuvre d’art qui a conquis le cœur du jury lors d’un concours hivernal, mais qui semblait prédestiné à marquer le 30e anniversaire du Centre culturel. L’oeuvre « Il était une fois Noël », de Ghislaine Falardeau a donc été honorée durant la soirée. Une reproduction sera disponible en casse-tête à la bibliothèque ainsi qu’en carte postale dans la boutique d’Artistes et Artisans de Beauce.

Ensuite, c’est une œuvre de Adèle Blais, artiste de Sherbrooke, qui a été présentée. Il s’agit d’un travail original sur une photo de Marie-Josephte Fitzbach commandée par l’organisation. « C’était une rencontre douce avec Marie Fitzbach. (...) Ça a été une rencontre de coeur, c’était un livre ouvert, je sentais qu'elle avait travaillé pour la communauté et le bien des gens. Je sentais que c’est ce message-là que je devais transmettre », a expliqué l’artiste durant la soirée. Soeur Lise Gagné, supérieur général des Soeurs du Bon-Pasteur, s’est vue remettre une copie, signée d’Adèle Blais. L’originale est désormais visible à l’entrée du Centre culturel à Saint-Georges.

Pour conclure cette soirée d'anniversaire, une pièce de théâtre a été présentée pour retracer l’histoire de Marie Fitzbach et du Centre culturel. Avec beaucoup d’humour, les acteurs se sont donnés pour raconter cette belle histoire.

Historique du Centre culturel

Rappelons que Marie-Josephte Fitzbach (1806-1885) est la fondatrice des Sœurs du Bon-Pasteur, qui ont fait construire l'édifice en 1925, afin de s'en servir comme couvent.

Le bâtiment a changé de vocation en 1995 pour devenir l'établissement actuel, qui abrite une bibliothèque municipale, un centre d'art et d'exposition, la Société historique Sartigan, la société de généalogie de la Beauce, la boutique Artistes et Artisans de Beauce, l’organisme Art en Beauce la collection, l'œuvre originale de Louis Jobin de la statue représentant saint-Georges terrassant le dragon, ainsi que quelques salles destinées aux activités culturelles. La chapelle, qui a été désacralisée, sert notamment à la tenue de spectacles. Le centre accueille aussi annuellement le Festival Clermont-Pépin, consacré à la relève musicale.

Quatre jours de célébrations

Une programmation festive se tiendra jusqu’au dimanche 14 septembre sous le thème 30 chandelles pour la culture. Avec des activités pour petits et grands en journée. Du Scrabble, des lectures ou encore des ateliers sont accessibles à tous. Les événements qui nécessitaient la réservation d’un billet sont complets depuis déjà plusieurs jours.

L’exposition au grand air, sur les terrains du bâtiment, sera en place jusqu’au 30 septembre, relatant l'histoire complète du centre. De même, du 2 septembre au 9 novembre, les visiteurs pourront prendre part à un parcours ludique familial, qui les mènera sur les quatre étages de l'immeuble afin de mieux le découvrir.