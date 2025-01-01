Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 6 décembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026
Vente de matériel informatique
Organisée par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).
Où: Porte 13 de l’école des Appalaches de Sainte-Justine
Quand: de 9 h à 11 h
Marché de Noël à Saint-Georges
Vente de produits locaux dans une ambiance des fêtes.
Où: Grand Marché Beauce-Sartigan — Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël
Marché organisé par Denis Desaulniers, avec la participation des Fermières de Saint-Georges.
Où: à la Salle paroissiale située au 200, 18e Rue, Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël à Sainte-Justine
Le Père Noël sera sur place de 15 h à 16 h 30.
Où: Sur le terrain extérieur du stade — Sainte-Justine
Quand: de 13 h à 21 h
Animation du Magasin général
Par l'Association Provinciale du Patrimoine Agricole du Québec en Chaudière-Appalaches.
Où: À la salle Des Découvertes, au 3e étage du centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h
Ouverture de Topo Escalade
Entrée gratuite pour cette journée spéciale.
Où: 15150, boulevard Lacroix — Saint-Georges
Quand: dès 15 h
Concert classique des Fêtes
Présenté par la Musique du NCSM Montcalm de la Marine royale canadienne.
Où: Église de Saint-Patrice-de-Beaurivage
Quand: dès 19 h 30
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Assurancia Beauce-Sud reçoit Cité Construction de Disraéli.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Dimanche 7 décembre
Spectacle traditionnel familial
Avec les artistes Martin Aucoin et Capucine Maldague Mathieu.
Où: Salle Denise-Rodrigue du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: de 10 h à midi
Bricolage de Noël
Avec le Cercle de Fermières de Saint-Georges.
Où: Salle Bon-Pasteur du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: de 10 h à midi
Spectacle musical à Saint-Georges
Avec Marlène Drouin et Tony Doyon.
Où: Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: dès 14 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Montmagny visite Saint-Joseph.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 14 h
Match de Hockey féminin D1
Les Titans de Limoilou VS les Cougards du Collège Champlain-Lennoxville.
Où: à l'aréna de Sainte-Marie
Quand: à 15 h
Cette semaine
Déjeuner-conférence de l'AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches
Avec Valérie Quirion, de Desjardins, qui viendra parler de la lutte contre la fraude.
Où: Restaurant Le Baril-Grill — Saint-Georges
Quand: Mardi 9 décembre, dès 8 h
Collecte de sang à East-Broughton
Objectif de 70 donneurs.
Où: Salle des Chevaliers de Colomb — East-Broughton
Quand: Mercredi 10 décembre, de 14 h à 19 h 30
Collecte de sang à La Guadeloupe
Objectif de 70 donneurs.
Où: Centre sportif — La Guadeloupe
Quand: Mercredi 10 décembre, de 14 h à 19 h 30
4 à 6 réseautage Beauce-Centre
Organisé par la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches.
Où: Resto l'Express — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Jeudi 11 décembre, de 16 h à 18 h