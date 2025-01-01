Le Marché de Noël de Saint-Georges continue ce dimanche

Le Marché de Noël de Saint-Georges, qui a débuté samedi, se poursuit aujourd'hui sur la place du Grand Marché Beauce-Sartigan.

Quelques commerçants se trouvent à l'extérieur dans de petites cabanes de bois, tandis que d'autres sont à l'intérieur, à l'étage du Grand marché. Artistes et artisans sont présents pour vendre leurs créations dans un esprit festif. L'organisme Parents d'anges Beauce-Etchemin est également sur place. L'événement se tient jusqu'à 16 h.

Un autre marché de Noël se tient aujourd'hui dans la Salle paroissiale située au 200, 18e Rue, Saint-Georges. Organisé par Denis Desaulniers, avec la participation des Fermières de Saint-Georges, il est ouvert également jusqu'à 16 h.