Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Près du Grand marché

Le Marché de Noël de Saint-Georges continue ce dimanche

durée 09h00
7 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Marché de Noël de Saint-Georges, qui a débuté samedi, se poursuit aujourd'hui sur la place du Grand Marché Beauce-Sartigan.

Quelques commerçants se trouvent à l'extérieur dans de petites cabanes de bois, tandis que d'autres sont à l'intérieur, à l'étage du Grand marché. Artistes et artisans sont présents pour vendre leurs créations dans un esprit festif. L'organisme Parents d'anges Beauce-Etchemin est également sur place. L'événement se tient jusqu'à 16 h.

Un autre marché de Noël se tient aujourd'hui dans la Salle paroissiale située au 200, 18e Rue, Saint-Georges. Organisé par Denis Desaulniers, avec la participation des Fermières de Saint-Georges, il est ouvert également jusqu'à 16 h.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié hier à 6h00

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 6 décembre Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel De l'artiste Julie Morin. Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 21 décembre Exposition ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 5 au 7 décembre?

Publié le 5 décembre 2025

Quoi faire en Beauce du 5 au 7 décembre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 5 décembre Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel De l'artiste Julie Morin. Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 21 ...

LIRE LA SUITE
Report du Festival d'été de Saint-Georges en 2027

Publié le 4 décembre 2025

Report du Festival d'été de Saint-Georges en 2027

La création de deux nouveaux postes, pour soutenir la direction générale des Amants de la scène, impose au producteur de spectacles de reporter le Festival d'été de Saint-Georges en 2027. «La décision de reporter [...] n’a pas été prise à la légère, signale le président du conseil d’administration, Bernard Lessard, dans un communiqué de presse ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge