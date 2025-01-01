Michel Roy sort son micro-album Légendes d'amour

Michel Claude Roy, auteur-compositeur-interprète beauceron, sort aujourd'hui son micro-album Légendes d'amour, désormais disponible gratuitement sur les plateformes numériques.

Cette date est symbolique puisque le 12 septembre 2025 marque la première Journée de l’album québécois, une nouvelle initiative visant à mettre en valeur la musique québécoise, comme J’achète un livre québécois le fait pour la littérature d’ici.

À travers les six chansons originales de ce deuxième opus, Michel Roy fait étalage des styles de musique qu’il a explorés au fil de ses expériences musicales: le country rock, dans Bon gars ris

don, premier extrait lancé en mai, avec la participation de la violoniste Stéphanie Labbé; le blues, dans Le poem du bohem, lancé en juillet, avec l’harmoniciste mariverain Gilles Perreault.

Les auditeurs découvriront sur l’album Depuis que t’es dans ma vie, une ballade folk qui parle d’un amour naissant entre une jeune femme et un homme d’âge mûr. Le violon de Stéphanie Labbé exprime le côté romantique de l’histoire, alors que le piano de Michel Cloutier marque la légèreté de ce sentiment amoureux.

Sur un rythme de samba arrangé par le batteur Sylvain Ouellet, Romance voit renaître le sentiment amoureux entre deux êtres qui s’étaient éloignés l’un de l’autre. Le regretté guitariste beauceron Daniel Roy, décédé en février dernier, a composé la musique de French canapé, une bossa-nova aux paroles sensuelles. Daniel a pu enregistrer sa piste de guitare avant de nous quitter. On y entend aussi un solo de basse de Germain Ouellet et un solo de guitare de Jean- Marie Ouellet. L’album se conclut par L’Amour est-ce sérieux?, un rock énergique marqué par les riffs électrisants de Jean-Marie Ouellet et la guitare acoustique soutenue de Michel Cloutier.

Crédits

Jean-Thomas Roy a réalisé le mixage et le matriçage de l’album, en plus d’y jouer l’orgue Hammond sur Le poem du bohem. Les crédits de composition musicale vont à Michel Roy, sauf pour French canapé. Il est aussi l’auteur des textes des chansons, sauf Le Poem du bohem, coécrite avec Marcel Turcotte. Les arrangements ont été réalisés par Jean-Marie Ouellet, Sylvain Ouellet, Germain Ouellet et Michel Roy. Légendes d’amour est aussi disponible sur supports CD et USB.

Spectacle

Légendes d'Amour sera lancé en spectacle le samedi 25 octobre prochain à la Salle Méchatigan de la Polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie. Michel Roy sera supporté par sept musiciens sur scène et une invitée spéciale.