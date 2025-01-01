Notre-Dame-des-Pins célèbre ses 100 ans en grand

Pour célébrer son 100e anniversaire, la municipalité de Notre-Dame-des-Pins voit les choses en grand avec plusieurs activités organisées sur une année.

« Notre objectif est de rassembler les anciens et les nouveaux arrivants de Notre-Dame-des-Pins, l’un des plus beaux villages de la Beauce », a mentionné avec enthousiasme le président d’honneur, Carol Gilbert, directeur général du CRS Express. D’ailleurs, il tient à sa mission et fera tout son possible pour recueillir le plus d’argent possible pour laisser un legs à la communauté. Ce projet, encore tenu secret, devrait être dévoilé après les Fêtes.

Les festivités débuteront donc les 3, 4 et 5 octobre avec une pièce de théâtre intitulée La Touffe de Pin : Notre-Dame-de-la-Providence ou Notre-Dame-des-Pins. Cette comédie historique, écrite et mise en scène par Marie-Andrée Quirion ainsi que Marie-Esther Poulin, mettra en vedette des artistes de la place, mais aussi de la région. Les spectateurs découvriront l’histoire de la Touffe de Pin dans une formule loufoque interprétée par 12 bénévoles.

Elle sera présentée au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins. Pour se procurer des billets, il suffit de contacter Marie-Andrée Quirion au 418-226-8387.

Qui plus est, le 13 décembre, les enfants de la municipalité pourront aller chercher leur cadeau de Noël au Centre communautaire alors que le Père Noël viendra les rencontrer. À cette occasion, ils pourront apprendre à faire des sculptures en ballon, faire un tour de calèche ou s’amuser dans les jeux gonflables.

Dès la fin de l’avant-midi, les gens pourront se déplacer au pont couvert où aura lieu un marché de Noël d’antan. Plus de 25 exposants y seront installés ainsi qu’à l’intérieur du pont Perrault. Le tout se fera dans une ambiance musicale et animée.

Une image forte

Pour marquer ce centenaire, un nouveau logo, dessiné par Jacob Bougie, élève de 4e année à l’Éco-Pin, a été choisi suite à un concours organisé par Sonia Quirion et Brigitte Laflamme auprès des élèves de l’école primaire.

Qui plus est, le comité organisateur a créé des bières rappelant des faits historiques ou des souvenirs de Notre-Dame-des-Pins. On en retrouve quatre:

- La p’tit école: une blonde en souvenirs des écoles de rangs,

- La commère: une IPA en mémoire aux commérages sur le parvis de l’Église,

- La frousse: une rousse en hommage au pont qui s’était fait emporté par la rivière jusqu’à Beauceville,

- La Franc-boisé: une bière aux framboises, en pensée pour la drave.

Elles seront en vente durant les activités du centenaire, ainsi qu’au Marché Gourmand Un des 2, situé au cœur de la municipalité.

Une fleur emblématique a également été dessinée, la Coreopsis verticillata 'Moonbeam', pour marquer le 100e anniversaire de Notre-Dame-des-Pins. Elle sera l’image de la municipalité pour les cinq prochaines années.

Plus encore en 2026

D’autres activités auront lieu en 2026, notamment la Journée familiale hivernale le 21 février, suivie du déjeuner des Chevaliers de Colomb le lendemain, sous le thème du centenaire.

Puis, la fête culminera les 5,6 et 7 juin alors qu’un chapiteau sera érigé à la halte routière pour une fin de semaine remplie de musique et d’activités, avec notamment des sports d’antan. À cette occasion, un dîner de retrouvailles est prévu pour le dimanche midi.

D’autres annonces sur les festivités seront faites au début de la prochaine année.