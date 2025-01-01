Nous joindre
Avec des grosses citrouilles

Des récoltes en grand à Saint-Zacharie pour le Festival de la Grosse Orangée

durée 16h15
14 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Ce samedi 13 septembre, la communauté de Saint-Zacharie s’est rassemblée pour célébrer l’automne à sa manière, dans le cadre du traditionnel Festival de la Grosse Orangée.

L’événement familial, véritable fête des récoltes locale, a attiré petits et grands autour d’activités variées : tournoi de balle, mini-ferme, jeux gonflables, kiosques locaux et concours colorés.

Moment phare de la journée : le pesage des citrouilles géantes. Cette année, la compétition a couronné une citrouille de 236 livres, parmi les cinq en lice. Les autres spécimens affichaient respectivement 188 lb, 161 lb, 159 lb et 128 lb. Une citrouille hors concours a également retenu l’attention avec un impressionnant 498 livres sur la balance.

Faire pousser une citrouille de cette taille demande une variété spécifique, beaucoup d’anticipation au printemps, un sol enrichi et des soins constants tout au long de la saison. Un défi de taille pour les passionnés.

Retour en images sur une journée automnale festive et chaleureuse.

