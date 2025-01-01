Un regard inédit sur l’histoire des Abénakis en Beauce

Dans le cadre de son projet Kwaï! À la découverte de l’héritage W8banaki en Beauce, la Société du patrimoine des Beaucerons a inauguré aujourd’hui une exposition spéciale.

Pour la première fois, des artéfacts exceptionnels, provenant du Musée des Abénakis à Odanak, sont présentés au public beauceron, dans les locaux de la Société et ceux du Marius B. Musée, à Saint-Joseph-de-Beauce.

Née d'une idée de Josée Paquet, directrice-archiviste de la Société, cette exposition met en lumière le patrimoine et la culture abénakise. « On sait qu'il y a seulement deux réserves (Abénakis) en Amérique du Nord, mais ils ont quand même un historique en Beauce, car en partant des États-Unis, ils sont passés par ici. On a encore quelques traces de leur passage, notamment le nom des Etchemins ou de la polyvalente des Abénakis. Mais en ce qui concerne l’histoire, je trouvais que c’était assez méconnu encore. (...) Je voulais vraiment que les gens découvrent qui ils étaient et où étaient-ils situés exactement à travers les trois MRC », a-t-elle détaillé en conférence de presse.

La Société du patrimoine des Beaucerons a donc travaillé en étroite collaboration avec le Musée des Abénakis à Odanak et le conseil tribal du Bureau du Ndakina, afin de partager des informations justes et le plus précise possible. « Quand Josée m'a approché, j'ai tout de suite senti sa sensibilité et son désir sincère de travailler avec la nation, de ne pas parler pour la nation abénaquise », a mentionné la directrice du Musée des Abénakis, Vicky Desfossés-Bégin. « Et puis ça permet aux objets de notre collection de briller à l’extérieur des quatre murs du musée. »

Ainsi, on peut découvrir des jouets pour enfants, des outils, des accessoires vestimentaires et bien d’autres artefacts qui ne sont peut-être pas intimement liés à la Beauce, mais qui ont été utilisés par les Abénakis au fil des siècles.

Tous les citoyens des différentes MRC beauceronnes et de l’extérieur sont invités à venir découvrir l’exposition, et ce, jusqu’au 30 novembre prochain. La majorité des installations se trouvent au 4e étage du Marius B. Musée, tandis que quelques artefacts sont visibles dans la salle d'exposition permanente au 2e étage.

Après deux semaines d’installations certains visiteurs ont déjà pu découvrir l’exposition avec intérêts. « Ça change aussi un peu leur vision sur les premières nations et ça c’est un pas dans la bonne direction », a conclu Josée Paquet.

Cette exposition a été rendue possible grâce aux ententes de développement culturel conclues avec les MRC Beauce-Centre, Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan.