« La culture fait du bien » à Saint-Georges

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges a prévu une programmation pour tous dans le cadre des Journées de la culture, qui se dérouleront du 25 au 28 septembre prochain, sous le thème « La culture fait du bien ».

Ainsi, la Ville tiendra trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous, visant à favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture.

Programmation

• Jeudi 25 septembre – 19 h 30

Spectacle musical de VENDOU, artiste rappeur montréalais à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches (réservation en ligne ou billet disponible à l’entrée).

• Vendredi 26 septembre – 9 h 30

MiniLitous : histoire « Avec Papi et Mamie » et bricolage, pour les 2 à 5 ans, à la Bibliothèque municipale (réservation : 418 226-2271).

• Samedi 27 septembre – 13 h 30 à 15 h

Circuit guidé des bancs des jarrets noirs pour découvrir les expressions beauceronnes et leurs anecdotes. Animé par Harold Gilbert au Parc Veilleux.

• Dimanche 28 septembre

Au Centre d’art et d’exposition:

- Atelier : Est-ce que tu vois ce que je vois? avec l’artiste Johanne Maheux, de 10 h à 11 h 30, pour les enfants de 6 ans et plus (places limitées, réservation 418 226-2271, poste 2253).

- Artiste en évidence : rencontre avec Johanne Maheux de 13 h 30 à 14 h 30, pour tous.



Des activités à vivre en famille

Tout au long de l’événement, les visiteurs pourront participer à différents rallyes ludiques et éducatifs au centre culturel Marie-Fitzbach :

• Mission découverte (expositions automnales),

• Rallye historique (sur l’invasion américaine),

• Parcours ludique grâce à l’application mobile Les secrets du Fitzbach.

Les citoyens sont invités à participer au partage de la culture.