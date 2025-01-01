Nous joindre
Journées de la culture

« La culture fait du bien » à Saint-Georges

durée 10h00
18 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges a prévu une programmation pour tous dans le cadre des Journées de la culture, qui se dérouleront du 25 au 28 septembre prochain, sous le thème « La culture fait du bien ».  

Ainsi, la Ville tiendra trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous, visant à  favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture.

Programmation

• Jeudi 25 septembre – 19 h 30
Spectacle musical de VENDOU, artiste rappeur montréalais à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches (réservation en ligne ou billet disponible à l’entrée).

• Vendredi 26 septembre – 9 h 30
MiniLitous : histoire « Avec Papi et Mamie » et bricolage, pour les 2 à 5 ans, à la Bibliothèque municipale (réservation : 418 226-2271).

• Samedi 27 septembre – 13 h 30 à 15 h
Circuit guidé des bancs des jarrets noirs pour découvrir les expressions beauceronnes et leurs anecdotes. Animé par Harold Gilbert au Parc Veilleux.

• Dimanche 28 septembre
Au Centre d’art et d’exposition:
- Atelier : Est-ce que tu vois ce que je vois? avec l’artiste Johanne Maheux, de 10 h à 11 h 30, pour les enfants de 6 ans et plus (places limitées, réservation 418 226-2271, poste 2253).
- Artiste en évidence : rencontre avec Johanne Maheux de 13 h 30 à 14 h 30, pour tous.

Des activités à vivre en famille 

Tout au long de l’événement, les visiteurs pourront participer à différents rallyes ludiques et  éducatifs au centre culturel Marie-Fitzbach : 
• Mission découverte (expositions automnales), 
• Rallye historique (sur l’invasion américaine), 
• Parcours ludique grâce à l’application mobile Les secrets du Fitzbach.

Les citoyens sont invités à participer au partage de la culture.

