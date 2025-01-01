Nous joindre
Jean-Sébastien Laliberté a des projets plein la tête pour le Marius B. Musée

durée 18h00
19 septembre 2025
Par Léa Arnaud, Journaliste

Jean-Sébastien Laliberté, le nouveau directeur du Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, prend son rôle avec cœur et enthousiasme.

« Depuis mon arrivée, j'apprends la gestion d’un musée, ce qui est nouveau pour moi dans mon parcours de vie », a expliqué Jean-Sébastien, en entrevue avec EnBeauce.com. En poste depuis le 16 juin dernier, il apprécie de pouvoir toucher à tout à travers ce mandat. « C’est certains que lorsque l’on ouvre le musée, tout semble en place comme par magie, mais le rôle du directeur c’est d’être chef d’orchestre et de s’assurer que tout est toujours au point. C’est un important travail de réseautage également. »

Grâce à sa formation en ethnologie et anthropologie, il apporte une nouvelle vision au musée. Cet endroit restera toujours un lieu d’exposition d’art, mais l’aspect anthropologique amène un autre regard, notamment pour le volet 2 de l’exposition permanente sur la vie de Marius Barbeau, que le nouveau directeur prépare déjà. 

Il prévoit une exposition en quatre temps avec d’abord le regard de l’autre, la formation de Barbeau, puis Marius Barbeau sur le terrain avant de terminer avec un espace qui voudrait amener une réflexion que le visiteur. « Un musée est un endroit de délectation, mais aussi de réflexion. Donc c’est un peu l’idée », a-t-il précisé. Ce deuxième volet devrait être en place pour l’été 2026.

« Je m'y plais beaucoup et j'ai énormément d'idée pour la suite! », a conclu Jean-Sébastien Laliberté qui veut faire reconnaître le Musée à travers la province. 

Visionnez l'entrevue vidéo réalisée au Marius B. Musée dans la vidéo ci-dessus.

