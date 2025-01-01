Nous joindre
Avec le Cercle des Fermières

Des signets colorés pour célébrer les 30 ans du Centre culturel Marie-Fitzbach

durée 14h00
21 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cercle de Fermières Saint-Georges a tenu un atelier créatif destiné aux enfants de 5 à 10 ans, le samedi 13 septembre, au Centre culturel Marie-Fitzbach, dans le cadre des Journées de la culture et du 30e anniversaire du centre.

L’activité, qui s’est déroulée de 10 h 30 à 11 h 30 dans la salle Denise-Rodrigue, invitait les enfants à fabriquer un signet personnalisé, accompagnés de leurs parents et grands-parents.

Une occasion à la fois artistique et intergénérationnelle, soulignant les valeurs de partage et de collaboration chères aux Cercles de Fermières.

« Travaillons en équipe avec nos membres » est d’ailleurs le thème retenu par l’organisme pour l’année 2025-2026. Cet atelier, en plus de stimuler la créativité et la motricité fine des enfants, s’inscrivait parfaitement dans cette volonté de favoriser les liens entre générations.

Le Cercle de Fermières a félicité tous les jeunes participants pour leurs belles créations, à l’image de leur personnalité.

