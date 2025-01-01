L’univers des sœurs Pomerleau en exposition

Une toute nouvelle exposition, Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau, prend place à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville pour les deux prochains mois.

Elle a été réalisée par les soeurs Sandy et Allison Pomerleau, deux artistes-peintres beaucevilloises.

Depuis plus de 30 ans, Sandy consacre sa carrière à la peinture avec une prédilection pour le vivant, qu’elle immortalise dans un style éclatant, expressif et empreint d’énergie. Sa nouvelle série, Beautés d’Afrique, rend hommage à la dignité, la puissance et la beauté des êtres de la nature.

De son côté, Allison propose des œuvres portées par l’émotion et la sincérité. Son style brut privilégie les textures et les couleurs franches. Avec sa série Paroles, elle offre un amalgame de créations inspirées de chansons et d’artistes qui ont marqué son parcours de vie.

L’exposition se tiendra du 15 septembre au 15 novembre, dans la Salle Desjardins de la Bibliothèque Madeleine-Doyon, selon les heures d’ouverture régulières.

Un vernissage ouvert au public aura lieu le dimanche 12 octobre à 13 h 30. Tous sont chaleureusement invités à venir rencontrer les artistes et à découvrir leur univers.

Mois de la culture: une journée festive

Ce même 12 octobre, de 10 h à 15 h, petits et grands sont conviés à la Grande Fête de l’automne. Cette activité de célébration de la culture et de clôture du Marché Public Beauce-Centre se fera sous le signe de la découverte gustative avec la présence de près de 25 marchands et exposants locaux, un camion-bouffe et de l’animation, sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François.

Du côté de la bibliothèque Madeleine-Doyon, il y aura une grande vente de livres usagés à 1$ et à 2$/kg, de la peinture sur bois (une œuvre collective ouverte à tous) et un atelier de lecture et bricolage avec Myriam Busque.