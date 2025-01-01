Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville

L’univers des sœurs Pomerleau en exposition

durée 09h00
23 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Une toute nouvelle exposition, Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau, prend place à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville pour les deux prochains mois.

Elle a été réalisée par les soeurs Sandy et Allison Pomerleau, deux artistes-peintres beaucevilloises.

Depuis plus de 30 ans, Sandy consacre sa carrière à la peinture avec une prédilection pour le vivant, qu’elle immortalise dans un style éclatant, expressif et empreint d’énergie. Sa nouvelle série, Beautés d’Afrique, rend hommage à la dignité, la puissance et la beauté des êtres de la nature. 

De son côté, Allison propose des œuvres portées par l’émotion et la sincérité. Son style brut privilégie les textures et les couleurs franches. Avec sa série Paroles, elle offre un amalgame de créations inspirées de chansons et d’artistes qui ont marqué son parcours de vie. 

L’exposition se tiendra du 15 septembre au 15 novembre, dans la Salle Desjardins de la Bibliothèque Madeleine-Doyon, selon les heures d’ouverture régulières.

Un vernissage ouvert au public aura lieu le dimanche 12 octobre à 13 h 30. Tous sont chaleureusement invités à venir rencontrer les artistes et à découvrir leur univers. 

Mois de la culture: une journée festive

Ce même 12 octobre, de 10 h à 15 h, petits et grands sont conviés à la Grande Fête de l’automne. Cette activité de célébration de la culture et de clôture du Marché Public Beauce-Centre se fera sous le signe de la découverte gustative avec la présence de près de 25 marchands et exposants locaux, un camion-bouffe et de l’animation, sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François. 

Du côté de la bibliothèque Madeleine-Doyon, il y aura une grande vente de livres usagés à 1$ et à 2$/kg, de la peinture sur bois (une œuvre collective ouverte à tous) et un atelier de lecture et bricolage avec Myriam Busque.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Masterchef Québec: l'aventure est terminée pour Nathalie

Publié hier à 12h00

Masterchef Québec: l'aventure est terminée pour Nathalie

Le défi d’élimination de dimanche soir a été fatal pour Nathalie Robitaille qui a dû quitter l’aventure Masterchef Québec. Vincent Dion Lavallée, fidèle complice du chef Martin Picard et Elena Faita, directrice de l'école de cuisine Mezza Luna et mère du chef Stefano, étaient les invités de ce neuvième épisode. Ainsi, deux défis étaient en jeu ...

LIRE LA SUITE
Des signets colorés pour célébrer les 30 ans du Centre culturel Marie-Fitzbach

Publié le 21 septembre 2025

Des signets colorés pour célébrer les 30 ans du Centre culturel Marie-Fitzbach

Le Cercle de Fermières Saint-Georges a tenu un atelier créatif destiné aux enfants de 5 à 10 ans, le samedi 13 septembre, au Centre culturel Marie-Fitzbach, dans le cadre des Journées de la culture et du 30e anniversaire du centre. L’activité, qui s’est déroulée de 10 h 30 à 11 h 30 dans la salle Denise-Rodrigue, invitait les enfants à fabriquer ...

LIRE LA SUITE
Jean-Sébastien Laliberté a des projets plein la tête pour le Marius B. Musée

Publié le 19 septembre 2025

Jean-Sébastien Laliberté a des projets plein la tête pour le Marius B. Musée

Jean-Sébastien Laliberté, le nouveau directeur du Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, prend son rôle avec cœur et enthousiasme. « Depuis mon arrivée, j'apprends la gestion d’un musée, ce qui est nouveau pour moi dans mon parcours de vie », a expliqué Jean-Sébastien, en entrevue avec EnBeauce.com. En poste depuis le 16 juin dernier, il ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge