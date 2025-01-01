Nous joindre
Spectacle musical de Michel Claude Roy

Mélissa Pomerleau comme invitée spéciale de «Légendes d'amour»

durée 15h00
12 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Mélissa Pomerleau sera l’invitée spéciale de Michel Claude Roy, lors de son spectacle Légendes d'amour, qui sera présenté le 25 octobre à la  salle Méchatigan de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie.

Interprète à la voix enveloppante et à la présence magnétique, Mélissa Pomerleau incarne  l’essence du jazz, la profondeur de la soul et la sensualité du blues. Chanteuse au charisme  naturel, elle transforme chaque performance en une expérience inoubliable, vibrante de  sincérité. Mélissa est aussi connue comme autrice. On lui doit L’inébranlable puissance de votre  cerveau et Code d’honneur – Bâtir autrement pour redonner au suivant

Mélissa interprétera Pour une épaule, un texte de Danielle Giguère, mis en musique par Michel  Roy. Poète et autrice de la Beauce, Danielle Giguère publie régulièrement sur Page blanche,  son espace créatif sur Facebook. 

Sept musiciens sur scène 

Légendes d'amour est un spectacle d’une heure et demi sans entracte, qui compte 18  chansons originales de Michel Roy. Il est bâti autour de son deuxième micro-album du même titre. Hélène Ouellet en assure la direction artistique et la mise en scène.  

Sept musiciens accompagneront l'auteur-compositeur-interprète: Jean-Marie Ouellet (guitare lead), Germain Ouellet (basse), Sylvain Ouellet (batterie), Michel Cloutier (claviers et guitare acoustique), Gilles Perreault (harmonica), Patricia Marcoux (violon), et Oliver Dan (congas et percussions). 

Les billets sont en vente auprès des Amants de la scène.

