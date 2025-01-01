Le «Suspect No 1» s'en vient à Saint-Odilon

Les membres de la Troupe de théâtre de Saint-Odilon sont en pleines répétitions afin de présenter, en novembre prochain, la pièce Suspect No 1: Les années folles, dans un texte et une mise en scène d'Alex Bilodeau.

L'histoire se passe à l'été 1925, en plein cœur des années folles, alors que la richissime Adèle O’Brian, née McCarty, est retrouvée sans vie dans des circonstances nébuleuses. Quelques jours plus tard, ses proches sont conviés à son manoir pour la lecture de son testament et tous espèrent être l’héritier principal.

Toutefois, un message laissé par la défunte confirme que sa mort est suspecte et que le meurtrier est sûrement parmi eux. À leur plus grande surprise, les héritiers potentiels, aux comportements loufoques, mystérieux ou pointilleux, ont jusqu’au coucher du soleil pour découvrir qui est le meurtrier, sinon la fortune ira à des œuvres de charité.

Est-ce que des langues se délieront? Est-ce que des secrets feront surface? Qui sera le suspect no 1? Le temps jouera contre eux, mais le suspense fera rire aux éclats les spectateurs.

«Pour écrire ma quatorzième pièce de théâtre, je me suis donné un défi, un immense défi, imaginer un spectacle qui combine suspense et humour, un genre de meurtre et mystère comique, indique Alex Bilodeau. J’ai donc plongé dans l’écriture d’une comédie qui tiendrait les spectateurs en haleine, à travers l’intrigue et les doutes, puis qui les apporterait à rire de ses personnages hauts en couleur, tout au long d’une soirée.»

Outre l'auteur lui-même, la distribution comprend William Bolduc, Antoine Morency, Cassy Fortier, Katy Jean, Patrick Labbé, Katia Goulet, Geneviève St-Pierre, ANancy Nadeau, Isabelle Breton et Enrico Bolduc.

Les représentations seront livrées les 7 et 8, ainsi que les 14 et 15 novembre, à compter de 20 h, à la Salle municipale de Saint-Odilon.

Le coût du billet, qui donne droit à un siège réservé et numéroté, est de 25$ par personne. On peut les obtenir dès maintenant en composant le (418) 464-2080.

Rappelons que la pièce est montée au profit de l’OTJ de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Suivez la troupe sur sa page Facebook.