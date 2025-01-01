Un réveillon des années 70 qui dérape au Théâtre de l’Hôtel de Ville 

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville, à Saint-Joseph-de-Beauce, présente la pièce « On a perdu le p’tit Jésus », écrite et mise en scène par Harold Gilbert.

Six représentations se tiendront du 28 novembre au 13 décembre prochain, tous les vendredis et samedis à 20 h. Une occasion de réunir famille et amis pour plonger dans l’ambiance festive de Noël, où nostalgie et folies seront aux rendez-vous.

« Nous sommes extrêmement fiers de mettre de l’avant du talent 100% Beauceron allant du processus de création jusqu’au jeu des comédiens », a souligné avec enthousiasme Sébastien Hamel, directeur du Théâtre de l’Hôtel de Ville.

Ce sont les comédiens Pierre Boucher, Sandrine Larue, Charles-Antoine Morin, Alexis Goupil et Chantale Boulanger qui interprêteront les nombreux personnages cette comédie de Noël.

Résumé de la pièce

Dans le Québec des années 70, Hortense revient de la messe de minuit pour accueillir sa famille colorée au traditionnel réveillon. Mais catastrophe: le p’tit Jésus n'est plus dans sa crèche! Et pas question pour elle de fêter sans le divin bambin. Résultat? Le réveillon attendra … au grand désespoir d’Yvette et Gaston avec leurs triplés survoltés, et de Gilles, qui débarque en rutilante Cadillac avec une nouvelle blonde toute aussi rutilante. S'annonce alors une nuit de Noël des plus mouvementées chez la famille Tanguay.

« Il s’agit d’une pièce dans le même genre que celles présentées lors des saisons estivales. C’est du théâtre d’été pour Noël! “Surprises”, “rires”, “classiques des Fêtes” ne sont que quelques mots pour décrire ce qui attend les spectateurs », a précisé Sébastien Hamel.

Billetterie

Il est possible d’acheter des billets directement en ligne via la billetterie accessible sur le site internet de la compagnie. Les billets unitaires sont au coût de 27$+tx.