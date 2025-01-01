Nous joindre
Le premier Marché aux couleurs d'automne a été un franc succès

28 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le tout premier Marché aux couleurs d'automne, organisé par la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, a été un franc succès.

L'organisation estime avoir accueilli plus de 3 000 visiteurs à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges ce samedi. Au total 66 exposants présentaient des produits gourmands ainsi que des créations artisanales. L'artiste Patsy Poulin-Veilleux était aussi sur place pour animée cette journée ensoleillée.

« Ça a extrêmement bien fonctionné! », a mentionné avec enthousiasme Elizabeth Gosselin, coordonnatrice de la programmation. Ce succès a été bien au-delà de leurs attentes et promet une deuxième édition encore plus réussie. « Ça a tellement bien fonctionné que je ne vois pas pourquoi on ne le referait pas! (...) On va essayer d'innover et d'avoir d'autres choses encore plus cool. »

Rappelons que tous les profits seront remis pour l'organisation d'un voyage humanitaire au Costa Rica prévu pour 2026 par la Maison des jeunes.

