Cégep Beauce-Appalaches

La nouvelle saison d’impro démarre le 7 octobre

durée 16h15
30 septembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La troupe d’improvisation Les Pissenlits, du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), débute sa nouvelle saison culturelle, avec un match programmé le 7 octobre prochain.

À cette occasion, elle se mesurera au TICT de Thetford, avec une confrontation à la salle L'Entrecours dès 19 h 30. 

Cette année, le groupe comprend huit nouveaux visages et trois membres d’expérience: Rose Deblois (capitaine), Esteban Bolduc, Mathieu Busque, Daphnée Dufour, Tommy Labbé, Elizabeth Lavallée, Marie-Laurence Lessard, Annabelle Nadeau, Alexia Lachance, Émile Poulin, et Tommy Bolduc,

La troupe est dirigée par Élisabeth Lessard, ancienne étudiante du CBA, cofondatrice des Pissenlits et aujourd’hui entraîneuse, en plus d’être membre de la LIBRE (Ligue d’improvisation de la Beauce et des Régions Environnantes).

«L’impro, c’est une école de créativité et de spontanéité. Comme ancien joueur et entraîneur des Pissenlits, je suis fier de voir cette tradition se poursuivre et de constater la passion toujours bien vivante chez nos étudiantes et étudiants», a mentionné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

«Les Pissenlits, c’est une véritable famille. Chaque saison, on voit éclore de nouveaux talents et un esprit d’équipe unique qui rallie autant les membres de la troupe que le public. C’est un privilège d’accompagner ces jeunes passionnés», a signalé pour sa part le conseiller à la vie étudiante, Sébastien Hamel.

Outre la rencontre du 7 octobre, la troupe jouera un autre match à la maison le 18 novembre, contre Les MIAM MIAMS de Sainte-Marie.

Les billets sont en vente au coût de 2 $ à la porte les soirs de match d’improvisation (ouverture des portes à 19 h). L’équipe jouera également à l’extérieur le 21 octobre à Sainte-Marie et le 4 novembre à Thetford. 

Enfin, signalons que du 28 au 30 novembre, Les Pissenlits participeront au Circuit d’improvisation du RIASQ (Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec), qui se tiendra au Cégep de Lanaudière. Cet événement rassemble les troupes collégiales d’impro de partout au Québec dans une compétition amicale, où chaque équipe cherche à se démarquer par sa créativité et son sens du jeu. 

En plus des matchs, les membres des troupes auront l’occasion de participer durant la saison à des ateliers de perfectionnement animés par des virtuoses du monde de l’improvisation et du théâtre.

