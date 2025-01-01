Nous joindre
Les 24 et 25 octobre

Deux soirées d'horreur à Saint-Prosper

durée 15h00
1 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le Service des loisirs et de la culture de Saint-Prosper  s’associe à une foule de bénévoles passionnés pour offrir à la population un parcours horrifique  dans la salle SBC du Centre récréatif Desjardins, les 24 et 25 octobre.  

Cette année, c’est une armée de clowns peu recommandables qui prend la salle d’assaut et qui  promet de donner des frissons à tous les visiteurs qui oseront passer les portes, en leur faisant  découvrir l’envers glauque et effrayant de leur décor de cirque.  

Pour accommoder la foule qui se fait de plus en plus nombreuse d’une année à l’autre, l’activité  aura lieu pendant deux soirs, soit le vendredi 24 octobre et le samedi 25 octobre. Les portes  ouvrent à 18 h 30 et les activités se terminent à 21 h 30.  

Les billets, au coût de 8 $, seront vendus à l’entrée. Il est à noter que l’expérience n’est pas recommandée aux enfants de moins de 8 ans. Le jugement des parents est conseillé.  

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le site web de la Municipalité de Saint-Prosper ou communiquer avec Mélanie Gauthier, du Service des loisirs et de la culture.

