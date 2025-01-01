Nous joindre
Ouverture du petit Musée de la Société Historique de Saint-Benoît-Labre

11h00
2 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Une cinquantaine de personnes ont assisté, le dimanche 28 septembre, à l'inauguration officielle du petit Musée de la Société Historique de Saint-Benoît-Labre, qui s'est déroulée au Centre intergénérationnel Desjardins. 

Pour l'occasion, l'organisme présentait une exposition sur le couvent et l’église de la localité, qui ont été  détruits dans l’incendie de décembre 1964.

«Je pense que l’inauguration du petit  Musée de la Société Historique est un événement extraordinaire pour notre organisme et notre communauté, a déclaré la présidente du conseil d'administration France Quirion. Rappelons qu’il y a trois ans presque jour pour jour, la Société Historique perdait  tous ses documents, tous ses artéfacts et le fruit de toutes ses recherches dans un incendie  criminel. De voir cette nouvelle exposition sur l’église et le couvent qui furent la proie des flammes en 1964 est presqu’un miracle! Le petit Musée est ouvert le dernier dimanche du mois et j’espère que les gens viendront nombreux pour se replonger dans notre histoire qui est aussi celle du Québec religieux de nos pères et de nos grands-pères.»

Le clou de cet après-midi a été la courte pièce de théâtre humoristique, Léger Loubier fait des  affaires, mettant en scène le fondateur de Saint-Benoît-Labre. Les comédiens Daniel Proulx, Marc Cloutier, Michaël Normand et Claude Fournier ont présenté une scène où M. Loubier part de Saint-Benoît pour acheter un domaine à Compton afin d’y établir ses fils. Le texte de cette  pièce est tiré du livre du 125e anniversaire de Compton, et adapté pour le théâtre par Daniel  Proulx. La pièce a été très appréciée de l’auditoire. 

Le violon de Ti-Dolf Veilleux, offert par la famille Veilleux à la Société Historique, a aussi repris vie  avec une prestation de Fernand Boucher. Ce dernier a joué quelques airs tirés du répertoire  de M. Veilleux. Celui-ci tenait des veillées dans sa maison, durant les années 1960-70, auxquelles ont assisté d’illustres politiciens, dont Pierre Elliott Trudeau.

 

