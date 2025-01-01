Il reste encore quelques places pour la pièce «La Touffe de Pin»

Il reste encore quelques places pour les représentations de ce soir et de demain, de la pièce de théâtre La Touffe de Pin.

Hier soir, le spectacle a fait salle comble et provoqué de nombreux rires au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins.

Rappelons que cette comédie a été montée dans le cadre des fêtes du 100e anniversaire de fondation de la petite localité.

Ce soir, la pièce est présentée à compter de 19 h 30, alors que demain, dimanche 5 octobre, ce sera une matinée, avec le lever de rideau à 13 h 30.

Pour des billets, communiquez avec Marie-Andrée Quirion (418 226-8387).