Assemblée annuelle le 28 octobre

Une nouvelle équipe fera rayonner le Festival beauceron de l'érable

durée 17h15
6 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Festival beauceron de l’érable (FBE) poursuivra sa route grâce à un nouveau conseil d’administration qui vient d'être mis en place.

À la direction générale, c'est Annie Gilbert qui prendra le relais. Reconnue pour son expérience en organisation d’événements, elle travaillera en collaboration avec une équipe enthousiaste et motivée à préparer la prochaine édition.

« Le Festival beauceron de l’érable est d’abord et avant tout une histoire collective. Nous saluons et remercions chaleureusement les équipes précédentes qui, par leur travail et leur vision, ont permis à l’événement de rayonner. C’est dans cette continuité que nous préparons la suite », a mentionné la nouvelle équipe, par voie de communiqué de presse.

Le nouveau conseil d’administration sera officiellement dévoilé lors de l’assemblée annuelle du 28 octobre. Leur mission demeure toutefois la même, soit : célébrer l’érable, la fierté beauceronne et le savoir-faire local pour faire rayonner la Beauce.

La prochaine édition proposera une programmation familiale, une ambiance festive, de l’animation, ainsi que des nouveautés et des surprises.

« C’est un honneur pour moi de prendre part à cette belle aventure, a affirmé Annie Gilbert. Le Festival beauceron de l’érable occupe une place spéciale dans le cœur des Beaucerons, et nous voulons en faire un moment rassembleur, festif et porteur de fierté. Avec l’appui de la communauté et de nos précieux bénévoles, nous sommes convaincus que la prochaine édition saura séduire autant les familles que les amoureux de nos traditions. »

De son côté, la directrice sortante, Amélie St-Hilaire, se réjouit de ce passage de flambeau : « C’est une grande fierté d’avoir contribué à la mise en valeur de l’érable et de notre région à travers ce festival. Je suis heureuse de voir une nouvelle équipe motivée reprendre le relais et poursuivre cette belle tradition. Je leur souhaite beaucoup de succès et je suis convaincue que le festival continuera de grandir dans les années à venir. »

