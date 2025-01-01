Nous joindre
Le 15 novembre prochain

«La veillée chez pépère» se passera à Sainte-Aurélie

durée 16h15
12 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le théâtre est devenu une tradition à Sainte-Aurélie depuis plusieurs années et ces productions sont toujours très appréciées du public.

C'est pourquoi Les Concerts Sainte-Aurélie récidivent avec une toute nouvelle production intitulée La veillée chez pépère, une œuvre mariant habilement théâtre, humour, musique, chansons, danse folklorique et monologues, qui sera livrée le 15 novembre prochain.

Écrite et mise en scène par Harold Gilbert d'après une idée originale de Lucille Thompson, cette dernière assure la direction musicale, secondée par Marlène Maheux.

Mettant en scène plus d'une vingtaine de comédiens de Sainte-Aurélie et des environs, l'histoire prend place au début des années 60, dans le Sainte-Aurélie d'alors, mais avec des personnages fictifs.

La trame narrative se présente ainsi: alors que le mois de novembre écoule ses derniers jours, on cherche à trouver un mari à Thérèse avant qu'elle n'hérite officiellement du titre de vieille fille.  Le veuf Odilon s'avère peut-être la personne toute désignée pour accomplir un tel rôle? Monsieur le curé serait tellement heureux de célébrer un nouveau mariage. Et la période des Fêtes serait définitivement appropriée pour annoncer la bonne nouvelle à tous. D'autant plus que pépère a invité tout le rang à une grande soirée festive toute en chansons et en musique, le soir du Jour de l'An. Et une grande vedette inopinée est dans la place, soit la célèbre Poune en personne. Mais le destin sera-t-il également de la partie?

La comédie musicale sera présentée le samedi 15 novembre, à deux reprises, soit 13 h et 19 h. Le tout se passera è l'église de Sainte-Aurélie.

Les billets sont en vente au coût de 20$ par personne (15$ pour les 12 à 15 ans) et il est possible de s'en procurer auprès de Carmelle Gonthier (418 593-6543), ainsi qu'à la Librairie Sélect de Saint-Georges (418 228-9510).

