Une fresque dévoilée à la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre

À l’occasion des Journées de la culture, le samedi 27 septembre, la bibliothèque L’Envolume de Saint-Benoît-Labre a dévoilé au public sa toute nouvelle murale qui met un éclat de couleur dans son coin jeux.

Cette initiative vient d’un désir commun de la Bibliothèque et de la Municipalité de dynamiser ce lieu apprecié des citoyennes et citoyens, tout en encourageant un artiste local. Pour l’occasion, c’est Alain Lapierre, artiste multidisciplinaire de Saint-Benoît-Labre qui a été sélectionné. Un peu plus tôt en juin, l’artiste a offert un atelier de collage à la Bibliothèque où une quinzaine de participants ont pu découvrir sa démarche artistique et s’initier à cette technique. M. Lapierre s’est ensuite inspiré des créations des participants afin d’élaborer le concept de la murale.

Bien que l’artiste ait avoué que cette création représentait un défi pour lui, il a mentionné avoir été touché par la demande de la Municipalité. « D'abord, cette murale représentait un défi de taille pour moi pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut savoir que je travaille habituellement à l’aérographe, ce qui m’était impossible ici en raison de certaines contraintes de ventilation. Deuxièmement, je tenais à intégrer un peu de chaque magnifique collage réalisé par les participants à l’atelier que j’ai donné en juin, sans trop alourdir la composition, en plus que la murale était réalisée en coin. Je me suis finalement concentré sur des éléments colorés et plus directement liés au jeu et à la lecture. J'ai été touché qu'on me demande de colorer un peu ma bibliothèque, un lieu essentiel dans une municipalité, alors j'espère de tout cœur y être arrivé. »

Toute l’équipe de la Bibliothèque se dit aussi très satisfaite du projet. « C’est un réel bonheur d’avoir cette murale qui embellira notre magnifique bibliothèque pour les années à venir. Elle fait vibrer de couleurs notre ludothèque et les jeunes, autant que les adultes, sont émerveillés à chaque visite. L’équipe de la bibliothèque remercie chaleureusement M. Lapierre pour son super travail! », a déclaré Jessica Fortin-Barbe, responsable de la Bibliothèque L’Envolume.

La Municipalité se réjouit de pouvoir compter une œuvre d’un artiste local aussi influent que M. Lapierre dans l’un de ses établissements et espère que les usagers de la Bibliothèque pourront profiter pleinement de ce coin jeu renouvelé.