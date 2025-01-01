Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Journées de la culture

Une fresque dévoilée à la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre

durée 11h00
10 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

À l’occasion des Journées de la culture, le samedi 27 septembre, la bibliothèque L’Envolume de Saint-Benoît-Labre a dévoilé au public sa toute nouvelle murale qui met un éclat de couleur dans son coin jeux.

Cette initiative vient d’un désir commun de la Bibliothèque et de la Municipalité de dynamiser ce lieu apprecié des citoyennes et citoyens, tout en encourageant un artiste local. Pour l’occasion, c’est Alain Lapierre, artiste multidisciplinaire de Saint-Benoît-Labre qui a été sélectionné. Un peu plus tôt en juin, l’artiste a offert un atelier de collage à la Bibliothèque où une quinzaine de participants ont pu découvrir sa démarche artistique et s’initier à cette technique. M. Lapierre s’est ensuite inspiré des créations des participants afin d’élaborer le concept de la murale.

Bien que l’artiste ait avoué que cette création représentait un défi pour lui, il a mentionné avoir été touché par la demande de la Municipalité. « D'abord, cette murale représentait un défi de taille pour moi pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut savoir que je travaille habituellement à l’aérographe, ce qui m’était impossible ici en raison de certaines contraintes de ventilation. Deuxièmement, je tenais à intégrer un peu de chaque magnifique collage réalisé par les participants à l’atelier que j’ai donné en juin, sans trop alourdir la composition, en plus que la murale était réalisée en coin. Je me suis finalement concentré sur des éléments colorés et plus directement liés au jeu et à la lecture. J'ai été touché qu'on me demande de colorer un peu ma bibliothèque, un lieu essentiel dans une municipalité, alors j'espère de tout cœur y être arrivé. »

Toute l’équipe de la Bibliothèque se dit aussi très satisfaite du projet. « C’est un réel bonheur d’avoir cette murale qui embellira notre magnifique bibliothèque pour les années à venir. Elle fait vibrer de couleurs notre ludothèque et les jeunes, autant que les adultes, sont émerveillés à chaque visite. L’équipe de la bibliothèque remercie chaleureusement M. Lapierre pour son super travail! », a déclaré Jessica Fortin-Barbe, responsable de la Bibliothèque L’Envolume.

La Municipalité se réjouit de pouvoir compter une œuvre d’un artiste local aussi influent que M. Lapierre dans l’un de ses établissements et espère que les usagers de la Bibliothèque pourront profiter pleinement de ce coin jeu renouvelé.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quoi faire en Beauce du 10 au 12 octobre?

Publié à 8h00

Quoi faire en Beauce du 10 au 12 octobre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 10 octobre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

LIRE LA SUITE
Une nouvelle équipe fera rayonner le Festival beauceron de l'érable

Publié le 6 octobre 2025

Une nouvelle équipe fera rayonner le Festival beauceron de l'érable

Le Festival beauceron de l’érable (FBE) poursuivra sa route grâce à un nouveau conseil d’administration qui vient d'être mis en place. À la direction générale, c'est Annie Gilbert qui prendra le relais. Reconnue pour son expérience en organisation d’événements, elle travaillera en collaboration avec une équipe enthousiaste et motivée à préparer ...

LIRE LA SUITE
Il reste encore quelques places pour la pièce «La Touffe de Pin»

Publié le 4 octobre 2025

Il reste encore quelques places pour la pièce «La Touffe de Pin»

Il reste encore quelques places pour les représentations de ce soir et de demain, de la pièce de théâtre La Touffe de Pin. Hier soir, le spectacle a fait salle comble et provoqué de nombreux rires au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins. Rappelons que cette comédie a été montée dans le cadre des fêtes du 100e anniversaire de fondation ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge