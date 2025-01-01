Le Marché d'automne se poursuit au Georgesville

Les portes sont grandes ouvertes, encore aujourd'hui, pour accueillir les intéressés au 2e Marché d'automne du Georgesville.

À cet endroit, on retrouve plus d'une vingtaine d'artisanes et d'artisans locaux et de la région, invités à l'initiative de Caroline Ouellet, de Créations Maélirose, de Saint-Georges.

Le marché a ceci de particulier qu'il compte des produits uniques, dont la très grande majorité sont faits main.

C'est le cas notamment au kiosque Les Créations d'Angel, où Cynthia Dubois présente des bijoux, certains faits à partir de lait maternel, et d'autres avec les cendres d'être chers décédés, comprenant même les animaux de compagnie.

Pour sa part, l'artisan Daniel Potvin présente une belle collection de planches à découper, pour les fromages et les charcuteries, ainsi que des planches de présentation en restauration, fabriquées à partir d'essences nobles comme le noyer, le chêne et le cerisier. Il réalise également des noeuds papillon prêt-à-porter qui sont faits en bois ou en plumes d'oiseaux exotiques.

Par ailleurs, après avoir vendu son commerce de services automobiles, Gabrielle Dorval s'est lancée corps et âme dans la production artisanale de sacs à main, avec sa boutique Sacs coup de coeur.

Au kiosque de Création Montre Leurre, vous allez retrouver des bijoux faits à partir de pièces de montres, produits par l'artiste multidisciplinaire, Sylvie Deraps.

Aussi, parmi les exposants, on retrouve le stand Herboristerie: La racine pour tous les maux, où Marie-Ève Desjardins a concocté des produits de soins et de maisons exempts d'ingrédients nocifs.

Le marché est ouvert aujourd'hui jusqu'à 17 h. Il se tient au Centre des congrès Le Georgesville de Saint-Georges. L'entrée est entièrement gratuite.