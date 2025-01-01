Nous joindre
Saint-Georges

Sophie Thibault et la photographie sont à l'honneur au Centre culturel Marie Fitzbach

durée 09h00
13 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La nature beauceronne a inspiré 107 photographes amateurs cette année, dans le cadre du concours photo régional Clin d’œil sur la Beauce.

Sous le thème évocateur « Ode à la nature », les 30 œuvres finalistes témoignent d’un regard sensible et créatif porté sur les paysages, la faune et la flore du territoire.

Les gagnants du concours seront annoncés le 16 octobre prochain, lors d’une soirée toute spéciale marquée par la présence de Sophie Thibault, ancienne cheffe d’antenne de TVA et passionnée de photographie. À cette occasion, Mme Thibault offrira une conférence inspirante sur la nature comme source de création artistique, en partageant son parcours de photographe animalière et paysagère, sa démarche et ses coups de cœur.

Photographe, chroniqueuse et autrice engagée, Sophie Thibault allie depuis près de 15 ans sa passion pour l’image à sa rigueur journalistique. Elle est reconnue pour son regard singulier sur le monde sauvage et pour son implication auprès de nombreuses causes touchant la faune, la biodiversité et la culture.

Les personnes intéressées à assister à cette conférence doivent réserver leur place via le lien suivant: https://forms.gle/kmkT63rv4Kp6zr3r9. La soirée se déroulera à la salle Denise-Rodrigue du Centre culturel Marie-Fitzbach, à 19 h, jeudi le 16 octobre 2025. 

Les 30 photographies sélectionnées seront exposées au Centre culturel Marie-Fitzbach jusqu’au 9 novembre prochain. Le public est invité à venir voir ces réalisations.

