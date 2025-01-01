Nous joindre
Marylène Faucher, Guylaine Jacques et Julie Morin

Trois Beauceronnes invitent les citoyens à une activité créative à Québec

durée 13h00
13 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Trois artistes de la Beauce, Marylène Faucher, Guylaine Jacques et Julie Morin, offriront une activité artistique florale le 18 octobre à l’Espace 400, à Québec.

Cette animation s’inscrit dans le cadre de la grande exposition internationale Les Pastellistes – 30ᵉ, présentée par la Société de Pastel de l’Est du Canada (PSEC) du 8 au 26 octobre 2025.
Inspirées par la vibrance et la richesse des couleurs de leurs pastels, les trois artistes beauceronnes invitent le public à découvrir leur interprétation artistique d’un même floral.

L’événement met également en valeur la vitalité culturelle de la Beauce, région reconnue pour son esprit créatif et la force de son engagement communautaire. Le projet bénéficie de la reconnaissance du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, pour la mise en valeur des artistes d’ici dans un contexte d’envergure provinciale et internationale.

Notons que l'exposition Les Pastellistes – 30ᵉ réunit plus de 130 artistes du Québec, du Canada et de l’international, présentant près de 300 œuvres. Elle se déploie à l’Espace 400, au cœur du Vieux-Port de Québec, et propose une programmation variée : démonstrations, ateliers, conférences et activités interactives tout au long de l’événement. 

Informations pratiques
Activité florale : samedi 18 octobre 2025  13h dans le Grand Hall
Lieu : Espace Quatre Cents, 100, quai Saint-André, Québec (Vieux-Port)
Exposition : Les Pastellistes – 30ᵉ
Dates : du 8 au 26 octobre 2025
Entrée gratuite.
 

