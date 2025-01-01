Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Oeuvres artistiques

Les jeunes mettent de la couleur à Beauceville

durée 14h00
27 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Des jeunes Beaucevillois ont travaillé avec passion et créativité pour donner vie au projet La jeunesse en couleur, une initiative artistique à deux volets, comprenant la réalisation de toiles à l’acrylique ainsi que la création d’une murale.

Ce projet de la Ville de Beauceville vient embellir et colorer la Cité sportive Rotary, derrière le Centre des loisirs. Le dévoilement officiel des oeuvres a eu lieu le samedi 25 octobre, en présence des jeunes artistes, de leurs mentors et de plusieurs membres de la communauté.

Réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC Beauce-Centre, dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2025-2027, ce projet célèbre l’expression artistique des jeunes tout en favorisant leur enracinement dans la communauté. 

Deux volets artistiques

Le premier volet, «Prendre racine», comprend deux panneaux de peinture acrylique et d’acrylique liquide, créés collectivement par des étudiants de l’école secondaire Jésus-Marie sous les conseils de l’artiste peintre Louise Champagne, de Beauceville. L’art de Mme. Champagne évolue dans un univers où la nature et l’humain se rejoignent. Inspirée par l’eau, les arbres et le patrimoine, elle explore les liens profonds entre l’homme et son environnement. 

Le second volet, réalisé en peinture en aérosol, prend la forme d’une murale vibrante qui reflète l’énergie, la diversité et l’appartenance des jeunes à leur milieu. Cette murale a été réalisée par des jeunes qui fréquentent la MDJ Beauce-Centre et la Polyvalente St-Francois. Durant leur processus créatif, ils se sont laissés guider par Yann Lemieux, un artiste peintre professionnel établi à Québec, qui est reconnu pour ses performances en direct et son approche inclusive de la création. Son travail met de l’avant le geste créatif comme moteur d’engagement personnel et collectif.

Le projet a été enrichi par la visite du Cercle de Fermières #25 de Beauceville, qui permettra de tisser un lien intergénérationnel porteur de transmission et de fierté communautaire.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un regard neuf sur l’histoire du bâti populaire en Beauce avec Sophie Quirion

Publié hier à 18h00

Un regard neuf sur l’histoire du bâti populaire en Beauce avec Sophie Quirion

Ce dimanche 26 octobre, dans l’ambiance chaleureuse du Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, l’auteure Sophie Quirion lançait son tout premier livre : BOOMTOWN. Petite histoire du bâti populaire en Beauce. Un ouvrage qui jette une lumière nouvelle sur une architecture longtemps négligée, mais omniprésente dans les villages québécois. ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié le 25 octobre 2025

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 25 octobre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 24 au 26 octobre?

Publié le 24 octobre 2025

Quoi faire en Beauce du 24 au 26 octobre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 24 octobre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge