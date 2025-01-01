Les jeunes mettent de la couleur à Beauceville

Des jeunes Beaucevillois ont travaillé avec passion et créativité pour donner vie au projet La jeunesse en couleur, une initiative artistique à deux volets, comprenant la réalisation de toiles à l’acrylique ainsi que la création d’une murale.

Ce projet de la Ville de Beauceville vient embellir et colorer la Cité sportive Rotary, derrière le Centre des loisirs. Le dévoilement officiel des oeuvres a eu lieu le samedi 25 octobre, en présence des jeunes artistes, de leurs mentors et de plusieurs membres de la communauté.

Réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC Beauce-Centre, dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2025-2027, ce projet célèbre l’expression artistique des jeunes tout en favorisant leur enracinement dans la communauté.

Deux volets artistiques

Le premier volet, «Prendre racine», comprend deux panneaux de peinture acrylique et d’acrylique liquide, créés collectivement par des étudiants de l’école secondaire Jésus-Marie sous les conseils de l’artiste peintre Louise Champagne, de Beauceville. L’art de Mme. Champagne évolue dans un univers où la nature et l’humain se rejoignent. Inspirée par l’eau, les arbres et le patrimoine, elle explore les liens profonds entre l’homme et son environnement.

Le second volet, réalisé en peinture en aérosol, prend la forme d’une murale vibrante qui reflète l’énergie, la diversité et l’appartenance des jeunes à leur milieu. Cette murale a été réalisée par des jeunes qui fréquentent la MDJ Beauce-Centre et la Polyvalente St-Francois. Durant leur processus créatif, ils se sont laissés guider par Yann Lemieux, un artiste peintre professionnel établi à Québec, qui est reconnu pour ses performances en direct et son approche inclusive de la création. Son travail met de l’avant le geste créatif comme moteur d’engagement personnel et collectif.

Le projet a été enrichi par la visite du Cercle de Fermières #25 de Beauceville, qui permettra de tisser un lien intergénérationnel porteur de transmission et de fierté communautaire.