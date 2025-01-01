Célébrez la Journée nationale de l’érable dimanche

La deuxième édition de la Journée nationale de l’érable se tiendra ce dimanche 19 octobre.

Alors que les arbres resplendiront de couleurs, des acériculteurs et acéricultrices de la Chaudière-Appalaches accueilleront les visiteurs afin de leur faire découvrir leur métier et les dessous de la production du sirop d’érable, cet or blond qui fait la fierté des Québécoises et des Québécois.

En Beauce, les Érablières Jaro inc, à la Zec Jaro de Saint-Théophile, accueilleront les visiteurs entre 10 h et 15 h.

« L’érable, c’est bien au-delà de la cabane à sucre au printemps. C’est un arbre majestueux et flamboyant à l’automne, c’est notre emblème national, c’est un produit de qualité exporté dans plus de 70 pays et que nous consommons 12 mois par année. J’invite les gens de notre région à identifier une érablière près de chez eux et à aller à la rencontre des producteurs et productrices acéricoles afin d’en apprendre davantage sur l’érable et ses nombreux bienfaits sur la santé et l’environnement », a expliqué Francis Roy, président des Producteurs et productrices acéricoles de la Beauce.

D’autre part, la Journée nationale de l’érable permet de célébrer une tradition ancrée depuis plus d’un siècle dans la culture québécoise et de rendre hommage au travail des 13 500 hommes et femmes qui œuvrent avec passion pour perpétuer l’histoire et offrir un produit au goût unique. « Profitons de cette journée pour remercier nos 3800 entreprises acéricoles de la Chaudière-Appalaches en achetant un produit d’érable et en essayant, pourquoi pas, une nouvelle recette qui marie l’érable aux délicieuses saveurs automnales », conclut monsieur Roy.

Il est possible de consulter la liste des érablières participantes sur le site Web Érable d’ici.

Rappelons que le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d’érable et exporte dans plus de 70 pays. La marque Érable du Québec/Maple from Canada fait la promotion générique des produits d’érable ici comme à l’international en présentant la versatilité de l’érable en cuisine et ses bienfaits environnementaux et pour la santé.