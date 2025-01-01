Créer hors des sentiers battus: une artiste en résidence à Scott

Dans le cadre du projet Antipodes, mené par TERRO.ART, le Centre agriculturel Nouaisons à Scott accueillera en novembre prochain l’artiste visuelle et performeure professionnelle Carolina Ramirez.

L’artiste argentine Carolina Ramirez, résidente de Cap-Saint-Ignace, passera un mois à créer avec les citoyens et citoyennes de la Beauce. Par des ateliers participatifs et des moments de rencontre, elle proposera une démarche artistique axée sur l’échange et la création collective.

TERRO.ART soutient la création artistique en milieu rural en mettant en relation des artistes professionnels et les communautés locales. Antipodes, l’une de ses résidences « tout-terrain pour artistes en 4 x 4 », amène la création jusqu’aux confins forestiers et dans les secteurs dévitalisés, où les artistes développent des projets culturels avec les populations locales.

Les personnes et groupes intéressés à participer ou à suivre la résidence sont invités à s’abonner à la page Anti POD es . Résidences de création sur Facebook, où ils pourront découvrir les inspirations et créations de l’artiste tout au long de son séjour.