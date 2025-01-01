Nous joindre
Au moins treize numéros seront présentés

Le Mercredi-Étudiant est de retour au Cégep Beauce-Appalaches

durée 17h00
16 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le spectacle de variétés du Mercredi-Étudiant revient à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches le mercredi 29 octobre à 19 h 30.

Ce spectacle mettra en valeur les talents du Cégep à travers un répertoire inspiré d’artistes tels que Chris Stapleton, Karim Ouellet, Arctic Monkeys et Ozzy Osbourne.

Sous la coordination de Sébastien Hamel et la direction musicale de Pierre-Olivier Fortin, Laurence Castera et Daniel Bégin, plus d’une cinquantaine d’artistes monteront sur scène pour offrir au public treize prestations diversifiées. Cette édition 2025 met en vedette une grande variété de styles et de voix, allant du grunge des années 1990 au métal percutant, en passant par la pop moderne, la chanson francophone et des morceaux empreints d’émotions.

Les gens du public reconnaîtront plusieurs grands classiques revisités et découvriront sur scène un ensemble de nouvelles voix et de visages familiers: Olivier Bernatchez, Tristan Boulet Dubois, Océanne Gilbert, Alicia Guay, Alexia Hébert, Julia Lachance, Anaël Lacroix, Rose-Marie Lagrange, Marc-Antoine Mercier, Mavrick Pomerleau, Faerie Simard et Charles-Antoine Vachon. Des musiciennes et musiciens aux guitares, aux claviers, aux basses, aux batteries, aux percussions et aux instruments à vent, accompagneront ces interprètes. 

Le spectacle laissera aussi place à la danse avec la troupe L’Étadâme, dirigée par Anouk Gaudet. Entre les numéros, une équipe d’animation viendra ajouter une touche d’humour à travers de courtes scènes écrites et mises en scène par Harold Gilbert.

« Le Mercredi-Étudiant, c’est un moment fort de la vie collégiale. Chaque année, nos artistes se dépassent pour offrir un spectacle d’une qualité exceptionnelle. Leur passion, leur engagement et leur travail d’équipe illustrent parfaitement les valeurs du Cégep », a souligné Sébastien Hamel, coordonnateur du projet au socioculturel.

La réalisation technique est assurée par Alexandre Létourneau, Jean-Pierre Bérubé et le comité technique qui est composé d’étudiantes et étudiants. Le spectacle sera capté par NousTV Beauce-Appalaches en vue d’une diffusion sur ses ondes.

Les billets pour le Mercredi-Étudiant sont en vente au coût de 10 $ en ligne ou à l’entrée le soir de l’événement.

