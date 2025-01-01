Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Reconstitution de son passage en Beauce

Après Beauceville, le rassemblement historique Benedict Arnold se transporte à Sainte-Marie

durée 16h15
17 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le rassemblement historique, tenue le week-end dernier à l'Île ronde de Beauceville, pour marquer le passage de Benedict Arnold dans la région à l’automne 1775, se transporte en fin de semaine à Sainte-Marie.

L'activité est organisée par la Société historique 1775-1783, un organisme apolitique et sans but lucratif,  pour commémorer le 250e anniversaire de la Guerre d’indépendance des États-Unis.

Le colonel Arnold avait eu comme mission, sous ordre du président américain George Washington, de s’emparer de la ville de Québec avec ses troupes, en empruntant notamment la rivière Chaudière, un cours d'eau sur lequel il a vécu avec ses hommes plusieurs mésaventures.

La reconstitution veut montrer comment ces événements ont eu un impact sur la communauté beauceronne de l’époque. «C’est une tranche importante de notre histoire et il faut la connaître», a expliqué Frédéric Paré, président de la Société.

Le campement historique prendra place en fin de semaine, au Domaine Taschereau-Parc nature de Sainte-Marie. Samedi et dimanche, entre 10 h et 16 h, le public est invité à venir assister à des démonstration de mortier et des manoeuvres militaires de l'époque. Il y aura également plusieurs activités d'animation sur le site.

L'accès à ce rassemblement historique est entièrement gratuit.

Collaboration spéciale aux photos: Nicolas Fournier

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Culture Chaudière-Appalaches compte plus de 110 membres

Publié à 9h00

Culture Chaudière-Appalaches compte plus de 110 membres

Depuis le lancement de sa campagne d’adhésion en septembre, Culture Chaudière-Appalaches a recruté jusqu'ici plus de 110 membres. «Ce nombre continue de croître chaque jour, positionnant l'organisme comme un leader incontournable pour représenter la diversité des milieux culturels de la région», a fait savoir la présidente, Nady Larchet, par voie ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 17 au 19 octobre?

Publié à 8h00

Quoi faire en Beauce du 17 au 19 octobre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 17 octobre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

LIRE LA SUITE
Le Mercredi-Étudiant est de retour au Cégep Beauce-Appalaches

Publié hier à 17h00

Le Mercredi-Étudiant est de retour au Cégep Beauce-Appalaches

Le spectacle de variétés du Mercredi-Étudiant revient à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches le mercredi 29 octobre à 19 h 30. Ce spectacle mettra en valeur les talents du Cégep à travers un répertoire inspiré d’artistes tels que Chris Stapleton, Karim Ouellet, Arctic Monkeys et Ozzy Osbourne. Sous la coordination de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge