Après Beauceville, le rassemblement historique Benedict Arnold se transporte à Sainte-Marie

Le rassemblement historique, tenue le week-end dernier à l'Île ronde de Beauceville, pour marquer le passage de Benedict Arnold dans la région à l’automne 1775, se transporte en fin de semaine à Sainte-Marie.

L'activité est organisée par la Société historique 1775-1783, un organisme apolitique et sans but lucratif, pour commémorer le 250e anniversaire de la Guerre d’indépendance des États-Unis.

Le colonel Arnold avait eu comme mission, sous ordre du président américain George Washington, de s’emparer de la ville de Québec avec ses troupes, en empruntant notamment la rivière Chaudière, un cours d'eau sur lequel il a vécu avec ses hommes plusieurs mésaventures.

La reconstitution veut montrer comment ces événements ont eu un impact sur la communauté beauceronne de l’époque. «C’est une tranche importante de notre histoire et il faut la connaître», a expliqué Frédéric Paré, président de la Société.

Le campement historique prendra place en fin de semaine, au Domaine Taschereau-Parc nature de Sainte-Marie. Samedi et dimanche, entre 10 h et 16 h, le public est invité à venir assister à des démonstration de mortier et des manoeuvres militaires de l'époque. Il y aura également plusieurs activités d'animation sur le site.

L'accès à ce rassemblement historique est entièrement gratuit.

Collaboration spéciale aux photos: Nicolas Fournier