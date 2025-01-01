Culture Chaudière-Appalaches compte plus de 110 membres

Nous joindre
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Depuis le lancement de sa campagne d’adhésion en septembre, Culture Chaudière-Appalaches a recruté jusqu'ici plus de 110 membres.

«Ce nombre continue de croître chaque jour, positionnant l'organisme comme un leader incontournable pour représenter la diversité des milieux culturels de la région», a fait savoir la présidente, Nady Larchet, par voie de communiqué de presse.

Fondé en juin dernier, le regroupement aspire à devenir le 16e conseil régional de la culture du Québec, reconnu par le ministère de la Culture et des Communications, un objectif pour lequel des démarches politiques et administratives sont en cours et se poursuivront sur plusieurs mois. «L’année 2025-2026 sera marquée par la recherche de financement et le lancement des premières activités de concertation, en fonction des besoins exprimés par les nouveaux membres», signale Mme Larchet.

Alors que la campagne des élections municipales bat son plein en vue du scrutin du 2 novembre, la présidente a appelé les candidates et les candidats des 136 municipalités du territoire administratif à faire de la culture une priorité. «Plus qu’un simple secteur d’intervention, la culture est un moteur essentiel de cohésion sociale, de participation citoyenne et de dynamisme économique. Elle nourrit l'innovation et la créativité tout en renforçant le lien entre les citoyens», a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, le recrutement de membres se poursuit. Les personnes et groupes intéressés peuvent joindre l'organisme à titre individuel ou au nom d’une organisation, dans l’une des quatre catégories de membres (Individu, Organisation, Communauté, Soutien). Dans un souci d'inclusion, des tarifs adaptés aux différents niveaux de revenus sont proposés pour garantir une accessibilité maximale.

Pour adhérer à Culture Chaudière-Appalaches, rendez-vous sur le site web ou cliquez directement ici.

