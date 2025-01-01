Quelques 117 photographies envoyées au concours Clin d'œil sur la Beauce

Un total de 117 photographies ont été soumises au concours Clin d'œil sur la Beauce 2025, qui se tenait cette année sous le thème « Ode à la nature ».

Parmi celles-ci, 30 ont été sélectionnées et un total de 1 400 $ en prix a été remis à quatre photographes amateurs, en plus du coup de cœur de Sophie Thibault.

Voici les lauréates:

• Prix du Jury (400 $) : Inspiration pour un artiste peintre |Lyne Simard (Saint-Georges)

• Prix Wow (400 $) : Mon jardin de givre | Sonia Pruneau (Saint-Georges)

• Prix Clin d'œil (400 $) : Silence d'hiver |Isabelle Bureau (Saint-Georges)

• Prix Coup de cœur du public (200 $) : Silence d'hiver |Isabelle Bureau (Saint-Georges)

• Prix Coup de cœur de Sophie : Mon jardin de givre | Sonia Pruneau (Saint-Georges)

Une centaine de personnes, comprenant les participants et la population, se sont retrouvées lors de la soirée de remise de prix qui s'est déroulée au centre culturel Marie-Fitzbach le jeudi 16 octobre. Les prix ont été remis par le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges ainsi que la MRC de Beauce-Sartigan.

La marraine de l'événement, Sophie Thibault a également présentée une conférence lors de cette soirée. Celle-ci s'est dite épatée par ce lieu vivant qu'est le centre culturel ainsi que par ce concours qui met en lumière la photographie, les photographes et les œuvres d'artistes locaux et régionaux.

Expositions

La Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan félicitent tous les participants et les gagnantes, et remercient les juges Dany Mercier, Danielle Robinson et Alain Rodrigue.

L'exposition est présentée au centre culturel Marie-Fitzbach jusqu'au 9 novembre.

Par la suite, une exposition itinérante comprenant une dizaine de ces photographies sera présentée à divers moments dans les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan en 2026.

Prochaine édition

Le concours Clin d'œil sur la Beauce invite dès maintenant les photographes amateurs à se préparer pour la prochaine édition qui se tiendra sous le thème « Il était une fois ». Les détails du concours seront publiés sur le site Web de Ville de Saint-Georges en février prochain.

Cette activité est rendue possible grâce à un partenariat entre la Ville de Saint-Georges et

l’Entente de développement culturel de la MRC de Beauce-Sartigan.

