Maison des jeunes Beauce-Sartigan

La tragédie du 11725: un parcours d'horreur avec des énigmes

durée 14h00
18 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

En 1990, la disparition tragique d'une jeune fille frappe la Maison des jeunes Beauce-Sartigan. Que s'est il passé exactement ? 

C'est ce que vont devoir découvrir les visiteurs du nouveau parcours d'horreur réalisé par la Maison des jeunes (MDJ) à Saint-Georges: La tragédie du 11725.

À l'entrée du parcours, une vidéo sera présentée pour plonger les participants dans l'histoire. Ensuite, ils devront traverser sept pièces imaginées par Elizabeth Gosselin, coordonnatrice de la programmation à la MDJ, tout en résolvant des énigmes pour avancer. Quelques acteurs animeront le parcours pour une ambiance plus réaliste et horrifique.  

Les décors très travaillés ont été essentiellement réalisés par les animateurs ainsi que des jeunes. Le Comptoir régional a également donné de nombreux éléments pour plus de réalisme. 

La tragédie du 11725 sera accessible jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 octobre, de 19 h à 22 h.

Le parcours est ouvert à toutes personnes âgées de 11 ans et plus, au coût de 8$ pour les adultes et 5$ pour les adolescents. L'ensemble des fonds seront utilisés pour le voyage humanitaire au Costa Rica prévu par la Maison des jeunes en 2026.

