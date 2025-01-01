Sophie Quirion publie « Boomtown: Petite histoire du bâti populaire en Beauce »

Sophie Quirion, native de Saint-Georges, lancera son ouvrage Boomtown: Petite histoire du bâti populaire en Beauce ce dimanche au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce.

EnBeauce.com s’était entretenue avec elle en 2023, lorsqu’elle étudiait l’histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal, avec une spécialisation en histoire de l'architecture québécoise. Elle menait alors son devoir de maîtrise sur l’architecture Boomtown en Beauce justement. « Pour ceux qui ne savent pas, ça se caractérise par des bâtiments avec de grandes façades planes aux allures western, le long des rues principales », avait expliqué Sophie Quirion. Elle avait recensé une cinquantaine de bâtiments de ce genre dans la région.

Aujourd’hui, la Beauceronne en a fait un livre à travers lequel elle fait voyager les lecteurs entre 1880 et 1950, à la rencontre de l'architecture Boomtown, ces maisons et commerces à façade-écran qui racontent l’américanité et l’ingéniosité beauceronne.

Fruit de recherches de terrain et d’archives inédites, ce livre, paru aux Éditions Histoire Québec en collaboration avec la Société du patrimoine des Beaucerons, révèle un héritage architectural souvent négligé, mais essentiel à l’identité régionale.

Lors de son lancement ce dimanche à 13 h au Marisu B. Musée, les visiteurs pourront échanger avec cette auteure et acheter son livre.