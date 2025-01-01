Quoi faire en Beauce du 5 au 7 décembre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 5 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Guignolée du Comité d'aide de Beauceville

Dernière activité de la campagne annuelle de financement.

Où: Intersection du pont Fortin et du boulevard Renault — Beauceville

Quand: de 9 h à 16 h

Dévoilement du sentier lumineux à Saint-Côme

Deuxième année de l'événement.

Où: Terrain de soccer — Saint-Côme-Linière

Quand: dès 18 h

Match de hockey du Cool FM

Visite du Marquis de Jonquière.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Assurancia Beauce-Sud visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Sainte-Marie visite Saint-Prosper.

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: dès 20 h 30

Samedi 6 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Vente de matériel informatique

Organisée par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Où: Porte 13 de l’école des Appalaches de Sainte-Justine

Quand: de 9 h à 11 h

Marché de Noël à Saint-Georges

Vente de produits locaux dans une ambiance des fêtes.

Où: Grand Marché Beauce-Sartigan — Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël

Marché organisé par Denis Desaulniers, avec la participation des Fermières de Saint-Georges.

Où: à la Salle paroissiale située au 200, 18e Rue, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël à Sainte-Justine

Le Père Noël sera sur place de 15 h à 16 h 30.

Où: Sur le terrain extérieur du stade — Sainte-Justine

Quand: de 13 h à 21 h

Animation du Magasin général

Par l'Association Provinciale du Patrimoine Agricole du Québec en Chaudière-Appalaches.

Où: À la salle Des Découvertes, au 3e étage du centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Ouverture de Topo Escalade

Entrée gratuite pour cette journée spéciale.

Où: 15150, boulevard Lacroix — Saint-Georges

Quand: dès 15 h

Concert classique des Fêtes

Présenté par la Musique du NCSM Montcalm de la Marine royale canadienne.

Où: Église de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Quand: dès 19 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Assurancia Beauce-Sud reçoit Cité Construction de Disraéli.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Dimanche 7 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Marché de Noël à Saint-Georges

Vente de produits locaux dans une ambiance des fêtes.

Où: Grand Marché Beauce-Sartigan — Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël

Marché organisé par Denis Desaulniers, avec la participation des Fermières de Saint-Georges.

Où: à la Salle paroissiale située au 200, 18e Rue, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Spectacle traditionnel familial

Avec les artistes Martin Aucoin et Capucine Maldague Mathieu.

Où: Salle Denise-Rodrigue du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: de 10 h à midi

Bricolage de Noël

Avec le Cercle de Fermières de Saint-Georges.

Où: Salle Bon-Pasteur du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: de 10 h à midi

Spectacle musical à Saint-Georges

Avec Marlène Drouin et Tony Doyon.

Où: Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: dès 14 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Montmagny visite Saint-Joseph.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 14 h

Match de Hockey féminin D1

Les Titans de Limoilou VS les Cougards du Collège Champlain-Lennoxville.

Où: à l'aréna de Sainte-Marie

Quand: à 15 h

Cette semaine

Déjeuner-conférence de l'AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches

Avec Valérie Quirion, de Desjardins, qui viendra parler de la lutte contre la fraude.

Où: Restaurant Le Baril-Grill — Saint-Georges

Quand: Mardi 9 décembre, dès 8 h

Collecte de sang à East-Broughton

Objectif de 70 donneurs.

Où: Salle des Chevaliers de Colomb — East-Broughton

Quand: Mercredi 10 décembre, de 14 h à 19 h 30

Collecte de sang à La Guadeloupe

Objectif de 70 donneurs.

Où: Centre sportif — La Guadeloupe

Quand: Mercredi 10 décembre, de 14 h à 19 h 30