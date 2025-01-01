Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 5 au 7 décembre?

durée 08h00
5 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 5 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Guignolée du Comité d'aide de Beauceville
Dernière activité de la campagne annuelle de financement.
Où: Intersection du pont Fortin et du boulevard Renault — Beauceville
Quand: de 9 h à 16 h

Dévoilement du sentier lumineux à Saint-Côme
Deuxième année de l'événement.
Où: Terrain de soccer — Saint-Côme-Linière
Quand: dès 18 h

Match de hockey du Cool FM
Visite du Marquis de Jonquière.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Assurancia Beauce-Sud visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Sainte-Marie visite Saint-Prosper.
Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: dès 20 h 30

Samedi 6 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Vente de matériel informatique
Organisée par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).
Où: Porte 13 de l’école des Appalaches de Sainte-Justine
Quand: de 9 h à 11 h

Marché de Noël à Saint-Georges
Vente de produits locaux dans une ambiance des fêtes.
Où: Grand Marché Beauce-Sartigan — Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël 
Marché organisé par Denis Desaulniers, avec la participation des Fermières de Saint-Georges.
Où: à la Salle paroissiale  située au 200, 18e Rue, Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël à Sainte-Justine
Le Père Noël sera sur place de 15 h à 16 h 30.
Où: Sur le terrain extérieur du stade — Sainte-Justine
Quand: de 13 h à 21 h

Animation du Magasin général
Par l'Association Provinciale du Patrimoine Agricole du Québec en Chaudière-Appalaches.
Où: À la salle Des Découvertes, au 3e étage du centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h

Ouverture de Topo Escalade
Entrée gratuite pour cette journée spéciale.
Où: 15150, boulevard Lacroix — Saint-Georges
Quand: dès 15 h

Concert classique des Fêtes
Présenté par la Musique du NCSM Montcalm de la Marine royale canadienne.
Où: Église de Saint-Patrice-de-Beaurivage
Quand: dès 19 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Assurancia Beauce-Sud reçoit Cité Construction de Disraéli.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Dimanche 7 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Marché de Noël à Saint-Georges
Vente de produits locaux dans une ambiance des fêtes.
Où: Grand Marché Beauce-Sartigan — Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël 
Marché organisé par Denis Desaulniers, avec la participation des Fermières de Saint-Georges.
Où: à la Salle paroissiale  située au 200, 18e Rue, Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h

Spectacle traditionnel familial
Avec les artistes Martin Aucoin et Capucine Maldague Mathieu.
Où: Salle Denise-Rodrigue du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: de 10 h à midi

Bricolage de Noël
Avec le Cercle de Fermières de Saint-Georges.
Où: Salle Bon-Pasteur du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: de 10 h à midi

Spectacle musical à Saint-Georges
Avec Marlène Drouin et Tony Doyon.
Où: Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: dès 14 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Montmagny visite Saint-Joseph.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 14 h 

Match de Hockey féminin D1
Les Titans de Limoilou VS les Cougards du Collège Champlain-Lennoxville.
Où: à l'aréna de Sainte-Marie
Quand: à 15 h

Cette semaine

Déjeuner-conférence de l'AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches
Avec Valérie Quirion, de Desjardins, qui viendra parler de la lutte contre la fraude.
Où: Restaurant Le Baril-Grill — Saint-Georges
Quand: Mardi 9 décembre, dès 8 h

Collecte de sang à East-Broughton
Objectif de 70 donneurs.
Où: Salle des Chevaliers de Colomb — East-Broughton
Quand: Mercredi 10 décembre, de 14 h à 19 h 30

Collecte de sang à La Guadeloupe
Objectif de 70 donneurs.
Où: Centre sportif — La Guadeloupe
Quand: Mercredi 10 décembre, de 14 h à 19 h 30

4 à 6 réseautage Beauce-Centre
Organisé par la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches.
Où: Resto l'Express — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Jeudi 11 décembre, de 16 h à 18 h

