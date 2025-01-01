Report du Festival d'été de Saint-Georges en 2027

La création de deux nouveaux postes, pour soutenir la direction générale des Amants de la scène, impose au producteur de spectacles de reporter le Festival d'été de Saint-Georges en 2027.

«La décision de reporter [...] n’a pas été prise à la légère, signale le président du conseil d’administration, Bernard Lessard, dans un communiqué de presse émis en fin d'après-midi aujourd'hui. Nous traversons une période où il est essentiel de consolider nos bases pour assurer la pérennité de l’organisme. Cette pause nous permettra de renforcer notre équipe, d’améliorer nos processus et de revenir en 2027 avec une édition qui reflétera pleinement la qualité et l’ambition des Amants de la scène.»

Il rappelle que le CA avait amorcé, à l’automne 2024, une réflexion organisationnelle en collaboration avec l’équipe en place, afin d’assurer la pérennité des activités, tant la diffusion en salle, que dans le cadre du Festival d’été.

Accompagné d’une firme indépendante, les administrateurs ont décidé d’ajouter un poste de directeur de la programmation et un de responsable des communications et du marketing. Les deux emplois ont été comblés récemment.

«Avec la création du Festival d’été en 2023, notre organisme a connu une croissance remarquable, doublant son chiffre d’affaires, poursuit M. Lessard. Ce succès est le fruit du travail acharné de la direction générale et des employés, qui ont porté le festival à bout de bras malgré des ressources limitées. La population beauceronne a répondu présente année après année, confirmant le succès incontesté de l’édition 2025.»

Par ailleurs, la programmation régulière en salle se poursuivra normalement, conclut le communiqué.