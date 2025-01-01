Les parcours d'horreur ont la cote en Beauce

Les parcours d’horreur ont attiré de nombreux courageux au cours de la dernière fin de semaine en Beauce.

Les organisateurs des différents parcours se sont bien amusés à imaginer et mettre en place leurs décors d'épouvante. Partout dans la région, les visiteurs ont pu découvrir des univers de clowns, une grange hantée, la cuisine d’un boucher sanglant et bien d’autres environnements effrayants.

La toute première édition de La tragédie du 11725, organisée par la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan a été un beau succès avec près de 500 participants. Les visiteurs devaient résoudre des énigmes pour avancer dans le parcours. Cette réussite incite l’instigatrice du projet, Élizabeth Gosselin, a sûrement retenter l’expérience en 2026.

Du côté de Saint-Benjamin, la Grange hantée entièrement imaginée et construite par Marie-Andrée Buteau et sa famille a accueilli 1 025 personnes. Ce parcours hanté était également animé par plusieurs bénévoles

Une soirée d'horreur a aussi été organisée à Saint-Prosper sous le thème « L’envers du décor: les clowns. » Toute la salle SBC du Centre récréatif Desjardins était transformée en labyrinthe avec plusieurs corridors et pièces et des personnages tous plus glauques et sinistres les uns que les autres.

À Sainte-Marie, 594 citoyens se sont aventurés dans la Maison hantée du Centre d'interprétation Maison J-A Vachon et 1 475 personnes ont participé au Hallow-Fest spécial Famille Addams.

Enfin, dans la municipalité de Saint-Elzéar, une centaine de visiteurs ont profité du parcours d’horreur au Centre de loisirs.