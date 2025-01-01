Le Salon des Artistes et Artisans de Beauce revient pour sa 38e édition

Le 38e Salon des Artistes et Artisans de Beauce se tiendra les 14, 15 et 16 novembre prochain au 3e et 4ᵉ étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Cet événement annuel accueillera une sélection de 39 exposants, artistes et artisans·es de différentes disciplines, mais aussi de différentes régions du Québec. Ainsi, on y trouvera une grande variété de créations en arts visuels et en arts décoratifs, en ébénisterie et en sculptures, de la couture aux arts textiles, passant des bijoux faits main aux céramiques. Il sera également possible de découvrir une gamme de soins corporels et de produits agroalimentaires du terroir.

Sous la présidence d’honneur de Juan He des créations Canart de Saint-Vallier, les exposants sur place présenteront avec passion leurs œuvres, réalisations et produits d’exception qui seront également disponibles pour la vente.

Le Salon AAB c’est l'occasion de découvrir les talents d’ici, de dénicher des cadeaux originaux et d’encourager l’achat local. De plus, les gens qui visiteront le Salon pendant le weekend auront l’occasion de se procurer des billets pour tenter de gagner des produits offerts par certains exposants.

Pour tous les détails de la programmation, visitez le site internet des Artistes et Artisans de Beauce.

Exposants participants

Agroalimentaire: Chloé Latulippe, Jessie Vigneault, Patrick Desrochers, Jean-Noël Morin et Lucie Toulouse.

Arts décoratifs: Emilie Boucher, Christine Doyon, Jocelyn Gingras, Yan Pépin, Carol-Anne St-Pierre, Marcelle Houde et Tiffany Latulippe.

Arts visuels: Gaétane Boucher, Louise Champagne, Isabel Denommé, Sergii Goncharov, Geneviève Hamel, Véronique Bégin-Lamontagne et Serge Nadeau.

Bijoux: Geneviève Martel, Lison Morin, Joannie Oakes et Sonia Thivierge.

Couture et arts textiles : Sylvie Laflamme, Lorraine-Andrée Parent, Francine Vallée, Geneviève Côté, Dominique Vallière et Isabelle Boudreau.

Ébénisterie et sculpture: Juan He, François-René Cloutier, Daby art, Denis Grondin, Simon Mathieu et Patrick Quirion.

Soins corporels: Christelle Lacroix, Kristel Audet et Mireille Quirion.

Céramique: Suzie Duchesneau.

Heures d’ouverture

Vendredi 14 novembre : 13 h à 17 h

Samedi 15 novembre : 9 h 30 à 17 h

Dimanche 16 novembre : 9 h 30 à 17 h