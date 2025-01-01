Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Saint-Georges

Le Salon des Artistes et Artisans de Beauce revient pour sa 38e édition

durée 10h00
30 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le 38e Salon des Artistes et Artisans de Beauce se tiendra les 14, 15 et 16 novembre prochain au 3e et 4ᵉ étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. 

Cet événement annuel accueillera une sélection de 39 exposants, artistes et artisans·es de différentes disciplines, mais aussi de différentes régions du Québec. Ainsi, on y trouvera une grande variété de créations en arts visuels et en arts décoratifs, en ébénisterie et en sculptures, de la couture aux arts textiles, passant des bijoux faits main aux céramiques. Il sera également possible de découvrir une gamme de soins corporels et de produits agroalimentaires du terroir. 

Sous la présidence d’honneur de Juan He des créations Canart de Saint-Vallier, les exposants sur place présenteront avec passion leurs œuvres, réalisations et produits d’exception qui seront également disponibles pour la vente. 

Le Salon AAB c’est l'occasion de découvrir les talents d’ici, de dénicher des cadeaux originaux et d’encourager l’achat local. De plus, les gens qui visiteront le Salon pendant le weekend auront l’occasion de se procurer des billets pour tenter de gagner des produits offerts par certains exposants. 

Pour tous les détails de la programmation, visitez le site internet des Artistes et Artisans de Beauce. 

Exposants participants 

Agroalimentaire: Chloé Latulippe, Jessie Vigneault, Patrick Desrochers, Jean-Noël Morin et Lucie Toulouse. 

Arts décoratifs: Emilie Boucher, Christine Doyon, Jocelyn Gingras, Yan Pépin, Carol-Anne St-Pierre, Marcelle Houde et Tiffany Latulippe. 

Arts visuels: Gaétane Boucher, Louise Champagne, Isabel Denommé, Sergii Goncharov, Geneviève Hamel, Véronique Bégin-Lamontagne et Serge Nadeau. 

Bijoux: Geneviève Martel, Lison Morin, Joannie Oakes et Sonia Thivierge. 
Couture et arts textiles : Sylvie Laflamme, Lorraine-Andrée Parent, Francine Vallée, Geneviève Côté, Dominique Vallière et Isabelle Boudreau. 

Ébénisterie et sculpture: Juan He, François-René Cloutier, Daby art, Denis Grondin, Simon Mathieu et Patrick Quirion. 

Soins corporels: Christelle Lacroix, Kristel Audet et Mireille Quirion. 

Céramique: Suzie Duchesneau. 

Heures d’ouverture 

Vendredi 14 novembre : 13 h à 17 h 
Samedi 15 novembre : 9 h 30 à 17 h 
Dimanche 16 novembre : 9 h 30 à 17 h 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Félix-Antoine Duval en nomination aux Prix Iris 2025

Publié hier à 17h00

Félix-Antoine Duval en nomination aux Prix Iris 2025

Le Beaucevillois Félix-Antoine Duval est en nomination pour le prix de la Meilleure interprétation masculine/Premier rôle, dans le cadre des Prix Iris 2025, de Québec Cinéma. Il a été choisi comme finaliste pour son rôle de Mathyas Lefebure, qu'il incarne dans le film Bergers, sorti en salle l'automne dernier. D'ailleurs, la production est en ...

LIRE LA SUITE
Les parcours d'horreur ont la cote en Beauce

Publié le 28 octobre 2025

Les parcours d'horreur ont la cote en Beauce

Les parcours d’horreur ont attiré de nombreux courageux au cours de la dernière fin de semaine en Beauce. Les organisateurs des différents parcours se sont bien amusés à imaginer et mettre en place leurs décors d'épouvante. Partout dans la région, les visiteurs ont pu découvrir des univers de clowns, une grange hantée, la cuisine d’un boucher ...

LIRE LA SUITE
Les jeunes mettent de la couleur à Beauceville

Publié le 27 octobre 2025

Les jeunes mettent de la couleur à Beauceville

Des jeunes Beaucevillois ont travaillé avec passion et créativité pour donner vie au projet La jeunesse en couleur, une initiative artistique à deux volets, comprenant la réalisation de toiles à l’acrylique ainsi que la création d’une murale. Ce projet de la Ville de Beauceville vient embellir et colorer la Cité sportive Rotary, derrière le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge