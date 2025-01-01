Un concert de Noël sous le signe des émotions avec la Société lyrique de Beauce

La Société lyrique de Beauce (SLB) a annoncé son grand concert de Noël, intitulé Émotions de Noël, qui aura lieu le dimanche 7 décembre à 15 h, à l’église Saint-Georges.

Plus de 40 choristes, dirigés par la cheffe de chœur Hélène Ouellet, livreront un programme inspiré des multiples émotions vécues durant le temps des Fêtes : joie, solidarité, anxiété, réconfort ou encore générosité.

Au menu, des classiques de Noël revisités, des pièces originales, et une ambiance chaleureuse destinée à toute la famille.

« C’est un honneur de partager la scène avec 40 choristes venus d’ici et d’ailleurs, ainsi que des musiciennes exceptionnelles comme la pianiste Kunhwa Im et la violoniste beauceronne Claudia Tanguay », a souligné Hélène Ouellet, à la tête du chœur depuis quatre ans.

Pour Andréanne Huot, présidente de la Société lyrique, ce concert « sera un voyage musical à travers les plus belles mélodies de Noël, un moment de partage et de joie pour tous ».

Les billets sont en vente au coût de 30 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants, à la billetterie des Amants de la scène ou en ligne au www.lesamantsdelascene.ca. Il sera également possible d’acheter des billets à la porte le jour du concert.