Pour la 14e édition

Le Salon des Artisans de Notre-Dame-des-Pins se tiendra les 8 et 9 novembre

durée 14h00
1 novembre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Salon des Artisans de Notre-Dame-des-Pins revient pour une 14e édition les 8 et 9 novembre prochains, de 10 h à 16 h, au Centre communautaire de la municipalité.

L’événement mettra en vedette une vingtaine d’artisans locaux, qui proposeront au public une variété de créations artistiques et gourmandes.

Organisé chaque année dans un esprit de proximité et de valorisation du savoir-faire local, le Salon permet aux visiteurs de rencontrer directement les artisans, d’échanger avec eux et de découvrir des produits originaux, soigneusement sélectionnés pour leur qualité.

« De nouveaux artisans et services sont présentés à chaque édition. De cette façon, les visiteurs peuvent toujours faire des découvertes. Ce sera également l’occasion d’acheter des cadeaux pour Noël tout en encourageant des artisans locaux », soulignent les organisateurs.

L’accès au Salon est gratuit. Les organisateurs invitent les familles et les amis à venir profiter de cette sortie conviviale dans une ambiance chaleureuse.
 

