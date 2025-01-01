Un mois de novembre riche en culture au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches proposera tout au long du mois de novembre une riche programmation d’activités culturelles ouvertes au public, mettant en valeur la créativité et le talent de ses étudiantes et étudiants.

Musique, théâtre, littérature, gastronomie et humour sont au programme, témoignant du dynamisme de la vie étudiante et du désir du Cégep de faire vivre la culture au-delà de ses murs.

Spectacle de variétés – Campus de Sainte-Marie

Une quinzaine d’étudiantes et d’étudiants du campus de Sainte-Marie monteront sur scène pour présenter un spectacle de variétés de talents, mêlant de la musique rock, des balades pop et un numéro d’humour étrangement farfelu. Entre les numéros, des sketchs d’animation viendront ajouter une touche comique et rythmée à la soirée.

Le 6 novembre à 19 h 30 - Salle de la vie étudiante

Billets : 10 $

Concours culinaire Moi, je cuisine! – Campus de Saint-Georges

Le Cégep Beauce-Appalaches lancera la toute première édition de son concours culinaire Moi, je cuisine! le mardi 11 novembre, de 17 h à 19 h, à l’Entrecours du campus de Saint-Georges.

Six équipes d’étudiantes et d’étudiants disposeront d’une heure pour concocter un plat principal, sous le regard d’un jury composé d’Ariël Cardinal-Petit, chef propriétaire du restaurant 1668, de Maxime Poulin, directeur de la résidence Les Bâtisseurs, et de Vincent Dijoux, employé du Cégep et passionné de cuisine multiculturelle. L’événement promet une ambiance festive avec service de mocktails, bouchées préparées par les étudiantes et étudiants du cours de cuisine, animation musicale et vote du public.

Le 11 novembre de 17 h à 19 h, à l'Entrecours

Gratuit

Pièce de théâtre Jean dit une présentation du programme Création et médias – Campus de Saint-Georges

Les étudiantes et étudiants de deuxième année du programme Arts, lettres et communication, profil Création et médias, présenteront la pièce Jean dit d’Olivier Choinière les 13 et 15 novembre à 19 h 30 à la salle Alphonse-Desjardins.

Dans cette œuvre où la vérité devient un jeu dangereux, des personnages ordinaires se laissent entraîner dans une quête absolue du vrai, révélant les dérives du mensonge, de l’endoctrinement et de l’effet de masse. « Préparer la pièce Jean dit, c’est comme braquer une loupe sur notre société actuelle, explique l’enseignante Marie-Claude Bolduc. À chaque répétition, les parallèles avec notre monde politique, les réseaux sociaux et même la vie étudiante se multiplient. En nous renvoyant une image de nous-mêmes, la pièce incarne la nature même de l’art théâtral. »

La troupe signe une production complète allant de la mise en scène à la création sonore, en passant par les costumes et la promotion, offrant une réflexion percutante sur notre rapport collectif à la vérité et à la parole.

Les 13 et 15 novembre à 19 h 30 - Salle Alphonse-Desjardins

Billets : 10 $

Rendez-vous du livre et des familles – Campus de Sainte-Marie

Les étudiantes et étudiants en Techniques d’éducation à l’enfance du campus de Sainte-Marie présenteront, en collaboration avec la Coopsco Beauce-Appalaches, le Rendez-vous du livre et des familles, un événement gratuit dédié aux familles et aux enfants de 0 à 12 ans pour promouvoir le plaisir de lire dès le plus jeune âge. Tenu les 14 et 15 novembre au hall d’entrée principal du campus, le salon offrira des heures de contes, ainsi qu’une vente de livres jeunesse à prix abordables. Au programme : conférences, activités familiales, animation jeunesse et kiosques de livres pour tous les âges.

Les 14 et 15 novembre au Campus de Sainte-Marie

Gratuit

Improvisation collégiale – Les Pissenlits affronteront les Miam-Miams – Campus de Saint-Georges

Les équipes d’improvisation du Cégep poursuivent leurs joutes amicales le 18 novembre à 19 h 30, à l’Entrecours du campus de Saint-Georges. Les Pissenlits affronteront les Miam-Miams du campus de Sainte-Marie dans un match d’improvisation énergique rempli d’humour et de spontanéité, mettant à profit l’imagination débordante de la relève artistique.

Le 18 novembre à 19 h 30 à l'Entrecours

Billet : 2 $ à la porte, argent comptant seulement

Conférence de prestige avec l’écrivaine Kim Thúy – Campus de Saint-Georges

L’autrice renommée Kim Thúy sera l’invitée d’honneur de la conférence de prestige du Cégep Beauce-Appalaches le mercredi 26 novembre à 19 h 30, à la Salle Alphonse-Desjardins.

Récipiendaire de l’Ordre du Canada et Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française, elle présentera son parcours inspirant et son regard humaniste lors de sa conférence intitulée Intégrons nos différences. Ayant fui le Vietnam à l’âge de dix ans avec les « boat people », Kim Thúy racontera son histoire de réfugiée marquée par la résilience, l’ouverture et la gratitude, tout en livrant sa réflexion sur la richesse de la diversité et la force du vivre-ensemble. Autrice de best-sellers traduits dans plus de 30 langues et lauréate de nombreux prix littéraires, elle continue de toucher le cœur des lectrices et lecteurs par son regard profondément humain.

Le 26 novembre à 19 h 30 dans la Salle Alphonse-Desjardins

Billet : 10 $

Une programmation ouverte au public

Ces activités s’inscrivent dans la volonté du Cégep Beauce-Appalaches d’offrir une vie étudiante stimulante et accessible. La population est invitée à consulter la programmation complète sur le site du Cégep et sur la page Facebook. Les billets sont en vente en ligne ou à l’entrée lors des événements.