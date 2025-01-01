Nous joindre
Le Festival beauceron de l’Érable déplacé à l'automne

6 novembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Activité printanière depuis ses débuts, le Festival beauceron de l’Érable se déroulera dorénavant à l'automne.

Cette décision a été entérinée lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme, qui a eu lieu le 28 octobre dernier.

L'événement prendra toujours place à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges, du 2 au 4 octobre 2026, car «le  mois d’octobre est une période où les festivals sont moins nombreux, ce qui  permettra de rassembler davantage de familles et d’amateurs de produits locaux», ont expliqué les responsables du festival. C'est aussi durant cette période que l'on célèbre la Journée nationale de l’érable, une initiative du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

L’assemblée a également été marquée par la nomination d’un nouveau conseil d’administration, désireux de poursuivre la mission du festival de mettre en valeur le  savoir-faire local, les produits de l’érable et l’esprit communautaire de la Beauce.

Il sera donc présidé par David Loubier,  avec un exécutif formé de Stéphanie Roy (vice-présidente), Marie-Ève Barrette (trésorière), et Léa Duquet (secrétaire). Le CA est complété par les administrateurs Marie-Michèle Giroux, Julie Desrochers, Karina Cameron, Béatrice Lajoie Donahue et Othmane Alaoui. 

De plus, c'est Annie Gilbert qui assumera dorénavant la direction générale du festival, elle qui occupe la même fonction au sein de la Chambre de commerce de Saint-Georges. «C’est un honneur pour moi de contribuer à la croissance de ce festival qui reflète si bien notre fierté beauceronne. Le Festival Beauceron de l’érable, c’est plus  qu’un événement, c’est une célébration de notre identité, de notre créativité et de notre esprit collectif», a conclu Mme Gilbert.

