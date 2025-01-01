Nous joindre
La Route de la Beauc et ses miracles remportent l’or au Prix Azimut

7 novembre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

La région de la Beauce s’illustre sur la scène touristique québécoise alors que La Route de la Beauce et les Miracles Beaucerons, un projet de Destination Beauce, a remporté la première place au Prix Azimut 2025.

Le prix a été remis lors des Journées de l’accueil touristique à Rivière-du-Loup, un événement annuel qui réunit des intervenants en tourisme de partout au Québec. Il récompense les initiatives les plus créatives et innovantes en matière d’accueil et de services aux visiteurs.

« On travaille depuis tellement d’années sur le projet de la Route de la Beauce et des Miracles Beaucerons! Le but était de valoriser les Beaucerons et les caractéristiques si typiques de la région en les faisant découvrir de façon ludique aux visiteurs. Aujourd’hui, je pense à tous les partenaires, fournisseurs, intervenants avec qui nous avons eu le bonheur de créer ce produit d’appel. La victoire de la région leur revient à tous et chacun », a exprimé Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

La Route de la Beauce vise à faire découvrir la région et ses traits distinctifs de manière ludique, en misant sur l’identité beauceronne et ses lieux emblématiques. Le projet s’appuie sur de nombreux partenariats locaux.

Destination Beauce entend poursuivre sur cette lancée avec une importante campagne de promotion prévue au printemps 2026. « La prochaine étape : faire rayonner encore plus la Route et ses Miracles! », a conclu Mme Slater-Grenon.

La Route de la Beauce s’est distinguée devant deux autres projets finalistes : La Route 148 : ta best vanlife en Outaouais (MRC de Pontiac) et Come Hug It Out (Tourisme Cantons-de-l’Est).

