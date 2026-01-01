Une exposition pour sensibiliser à l'environnement au Domaine Taschereau — Parc nature

Une exposition se tiendra du 12 au 29 mars au Domaine Taschereau — Parc nature, à Sainte-Marie, pour présenter le travail de Triska Sicuranzo Gagné, une artiste mariveraine maintenant basée à Québec qui explore ses préoccupations pour l’environnement à travers une pratique multidisciplinaire.

Triska est profondément fascinée par la nature, les ombres et les lumières. À travers une approche oscillant entre poésie et critique, elle déconstruit les perceptions usuelles de notre environnement et cherche à les organiser en écosystèmes qui imitent, animent ou font écho au réel par le biais du son, de l’électronique, de la programmation, de la vidéo et de la photographie. Son travail gravite principalement autour du concept de dispositif, avec un accent particulier sur la soniﬁcation.

En complément de l’exposition, plusieurs activités de médiation culturelle sont aussi prévues, dont un vernissage et une rencontre avec l’artiste qui se tiendront le 10 mars, à 17h, au chalet d’accueil du Domaine Taschereau, puis l’accueil de groupes scolaires et la facilitation de moments d’échange et de sensibilisation ouverts à la population. Ces activités, pour l’organisme, favorisent l’accès à la culture, la transmission des savoirs et la ﬁerté citoyenne.

Son projet Un autre maillon dans la chaîne n’échappe pas aux grandes orientations de sa démarche : au chalet d’accueil du Domaine Taschereau, son installation cinétique réalisée à partir de matériaux recyclés aborde avec sensibilité les enjeux environnementaux liés à l’eau, à la consommation et à la fragilité des écosystèmes. Travaillant avec des languettes de canettes patiemment récoltées puis assemblées, Triska détourne une matière issue de notre consommation courante et forme un objet rappelant la cotte de maille. Animée par des mécanismes qui la rendent mobile, l’installation ondule et rappelle le soufﬂe d’un organisme qui vit tout comme le mouvement perpétuel d'une eau qui se meut au contact des éléments.

Le Domaine Taschereau, sanctuaire écologique saturé de milieux humides importants à protéger, permet à l’œuvre de transformer un lieu naturel emblématique en un espace immersif accessible à un large public, lui faisant la proposition d'une expérience sensorielle personnelle comme collective. Le dispositif acquiert ainsi sa poésie tout en réussissant à porter une critique sociale subtile, sensible : il devient un écosystème en lui-même, mais traversé d'une énergie vitale, signe ultime des interdépendances avec les cycles naturels qui nous préexistent, et espérons-le, nous surexisteront aussi.

Cette exposition s’inscrit en marge de la programmation ofﬁcielle de Manif d’art de EXEcentrer. Ainsi, ce partenariat avec le domaine a permis à Triska de bénéﬁcier d’une résidence de deux semaines dans le lieu en amont de son exposition, une dimension essentielle au projet pour lui permettre de nourrir un dialogue entre l’œuvre et son lieu de diffusion.

Autre fait remarquable: l’intégration de l’exposition dans la programmation satellite de Manif d’art est particulièrement enthousiasmante, puisqu’il s’agit de la première fois qu’une activité déployée en Beauce se rallie à cette biennale internationale d’art actuel.

« Soutenir la relève artistique de notre région et faire briller des partenariats innovants demeure au cœur de notre mission. C’est donc avec une grande ﬁerté que nous annonçons cette première activité d’une série de plusieurs qui formeront notre programmation 2026. Cette collaboration avec Triska est prometteuse et pave bien la voie pour la suite! », a souligné Nady Larchet, présidente d'EXEcentrer.