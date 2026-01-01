Nous joindre
Le 13 mars

«Les Concerts sous le clocher» accueillent la concertiste Dr Kunhwa Im

durée 10h00
1 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Les Concerts sous le clocher accueillent la concertiste Dr Kunhwa Im, le 13 mars dans la magnifique église de Saint-Georges.

Dr Kunhwa Im, a une feuille de route impressionnante. Après avoir obtenu sa maitrise en interprétation de piano à la prestigieuse université de Séoul, elle se dirige vers la France pour approfondir ses études et elle obtient son diplôme d’exécution de l’École normale de musique de Paris.

Après une carrière prolifique de 10 ans comme professeure en Corée, elle retourne en France où elle poursuit des études en musicologie, s’impliquant comme assistante pédagogique et se produisant en solo avec plusieurs grands orchestres. Plus récemment, elle obtient un doctorat en interprétation du piano à l’Université Laval.

Son concert intitulé Romantisme, promet une soirée tout en douceur et en émerveillement. Le tout débute à 19 h 30.

On peut se procurer des billets aux Amants de la scène, via le site internet, en personne au bureau même ou encore par téléphone – avec carte de crédit (418 228-2455). Vous pourrez aussi acheter des billets à l’entrée, le jour du concert (payables en argent seulement). Le coût est de 30 $ pour les adultes et 15 $ pour les étudiants.  

 

