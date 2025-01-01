Nous joindre
Un conflit de date et d'installation

Nashville en Beauce 2027 compromis par l'arrivée des Jeux du Québec ?

durée 18h00
7 novembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

L’édition 2027 du festival Nashville en Beauce, prévue comme chaque année à la dernière semaine de juillet à Saint-Prosper, est plongée dans l’incertitude depuis l’annonce de la tenue des Jeux du Québec d’été à Saint-Georges. 

En effet, plusieurs installations sportives des municipalités voisines, dont Saint-Prosper, seront mobilisées.

C’est lors de leur assemblée générale annuelle, la semaine dernière, que les membres du comité organisateur ont été mis au courant de l’ampleur de l’enjeu. Le maire de Saint-Prosper, Alain Maheux, était présent pour leur donner un aperçu des discussions en cours et de la planification envisagée par les partenaires des Jeux.

Si l’édition 2026 du festival ne semble pas menacée, celle de 2027 pourrait entrer en conflit direct avec la programmation des Jeux, notamment si des compétitions sportives sont prévues sur le site même du festival ou en parallèle.

« Nous sommes forcés de constater que les deux événements ne pourront pas se tenir au même moment. […] Il est impossible physiquement de stationner et accommoder tout ce flot de voitures », a indiqué la vice-présidente du comité organisateur, Mélanie Baillargeon, dans un échange avec EnBeauce.com. Elle rappelle que le festival attire chaque année plus de 17 500 visiteurs, un achalandage, selon elle, similaire à celui attendu pour les Jeux du Québec.

Le comité dit rester ouvert à une possible cohabitation, à condition que les compétitions ne chevauchent pas directement la tenue du festival : « Si les jeunes athlètes arrivent la première semaine des Jeux, il sera probablement possible de tenir quand même le festival. […] Par contre, si la compétition de baseball se tient la 2e semaine, c’est un conflit direct et impossible. »

Un changement de date n’est toutefois pas envisageable pour Nashville en Beauce, en raison notamment de la proximité des festivités western de Saint-Victor et de la disponibilité des bénévoles, qui sont nombreux à reprendre le travail dès la semaine suivante.

Malgré les inquiétudes, l’organisation garde espoir et souhaite être incluse dans les futures consultations entourant l’organisation des Jeux. « La municipalité est toujours d’un support très apprécié et nous savons qu’elle est prise entre deux feux. […] Il y a toujours espoir de trouver une solution. »

