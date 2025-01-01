Nous joindre
De Saint-Georges

L'artiste peintre Nancy Mercier exposera une oeuvre en Espagne

durée 14h00
15 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’artiste peintre Nancy Mercier, de Saint-Georges, verra l’une de ses toiles exposées au Château de la Casa del Arte, à Palma en Espagne, du 8 au 19 décembre prochain.

Son œuvre a été sélectionnée dans le cadre d’un concours organisé par la firme suisse Artbox.Projects. Intitulée « Floraux », ce tableau représente une fleur aquatique à l’intérieur de laquelle Nancy Mercier a donné du mouvement aux pétales. Grande adepte de plongée sous-marine, cette fleur aquatique est née de son imagination tout en étant inspirée de la flore aquatique qu’elle redécouvre chaque fois qu’elle plonge, notamment dans la région de Cozumel au Mexique. 

La Beauceronne apprécie particulièrement la coloration, le calme, la profondeur, le mouvement, les courbes et la touche féminine qui se dégagent de sa toile.

Sa toile sera exposée sur l’un des deux écrans numériques aménagés pour l’occasion à la Casa del Arte. 

Notons qu'Artbox.Projects est une entreprise qui organise des concours dont l’objectif est de promouvoir des artistes du monde entier et de leur offrir une plateforme accessible sur laquelle ils peuvent se présenter et présenter leurs œuvres. 

Pour chaque projet ou concours, un jury sélectionne un certain nombre de finalistes dont les œuvres originales sont exposées sur les murs ou sur des écrans numériques.

