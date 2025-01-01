Saint-Georges fête Noël

La Ville de Saint-Georges organise de nombreuses activités gratuites pour les petits et les grands dans le cadre du mois de Noël.

Activités familiales

Les familles sont invitées à découvrir le sentier féérique sur l’île Pozer. La soirée d’illumination se tiendra le jeudi 4 décembre à compter de 18 h. Lors de cette soirée, la chorale Les Rossignols animera la soirée et des breuvages chauds seront offerts gratuitement.

Le Marché de Noël sera de retour le samedi 6 et le dimanche 7 décembre sur le stationnement du Grand Marché. Des entreprises locales procéderont à la vente de produits d’ici dans une ambiance des fêtes.

Le père et la mère Noël invitent les enfants et leurs parents à la fête familiale de Noël le mercredi 17 décembre de 17 h 30 à 21 h. Sur l’île Pozer et au parc Veilleux, on retrouvera des jeux gonflables, une calèche, des mascottes ainsi que des collations et des breuvages chauds.

Activités culturelles

Plusieurs activités culturelles seront présentées pendant la période des Fêtes, dont les expositions hivernales dès le jeudi 27 novembre. Au total, six expositions seront présentées, dont une collection de crèches de Noël.

L’ensemble Vocelli offrira le spectacle de Noël blanc le jeudi 11 décembre à la Chapelle du centre culturel Marie-Fitzbach. Le quatuor composé de la soprano Sylvie Malenfant et du ténor Marc Duguay sera accompagné de deux violoncellistes.

Des concerts seront également offerts à la Chapelle, dont ceux de Caroline Veilleux et Rock Daigle les dimanches 30 novembre et 14 décembre. Le duo de Marlène Drouin et Tony Doyon offrira son concert les dimanches 7 et 21 décembre. D’autre part, en lien avec l’exposition Madame Bolduc, un spectacle traditionnel familial avec gigue et cuillères sera présenté le

dimanche 7 décembre.

La salle des Découvertes du centre culturel Marie-Fitzbach se transformera en magasin général d’autrefois les samedis 29 novembre ainsi que les 6, 13 et 20 décembre. L’Association provinciale du patrimoine agricole du Québec transportera les visiteurs dans une ambiance d’autrefois.

De plus, les artistes sont invités à participer au concours Noël dans ma cité du 1er décembre au 31 janvier. L’œuvre gagnante sera utilisée sur la carte de Noël de Ville de Saint-Georges en 2026.

De nombreuses autres activités culturelles se succéderont dont des minilitous, l’heure du conte, du bricolage de Noël, des rallyes de Noël, etc.

Activités libres

Dès que la nature le permettra, le centre de ski, le sentier glacé à l’espace Carpe Diem et les patinoires extérieures seront accessibles à tous.

De plus, les deux glaces du centre sportif Lacroix-Dutil offriront comme toujours des séances de patinage libre et de patinage pour retraités et poussettes.