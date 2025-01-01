Plus de 20 000 $ amassés pour la Société du patrimoine des Beaucerons

Un tout premier souper-bénéfice, à se tenir dans le sud de la Beauce au profit de la Société du patrimoine des Beaucerons, a permis d'amasser plus de 20 000 $.

L'événement s'est déroulé le 6 novembre au Club de golf de Saint-Georges.

C'est le député de Beauce-Sud, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, qui agissait comme président d'honneur. Son homologue de Beauce-Nord, Luc Provençal, et le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, étaient également sur place.

De la somme totale récoltée, un montant de 10 000 $ provient du gouvernement du Québec, tandis que la Fondation Robert-Cliche a contribué à hauteur de 5 000 $.

Le jeune musicien Nathan Loignon, de Saint-Prosper, était sur place pour agrémenter la soirée avec une prestation musicale qui a ravi l’auditoire.

«Je tiens à saluer l’engagement sincère des bénévoles de la Société du patrimoine des Beaucerons qui œuvrent avec passion et dévouement pour protéger notre histoire. Comme président d’honneur, il était tout à fait normal de m’impliquer auprès d’eux pour assurer un succès pour cet événement dans le Sud de la Beauce», a déclaré Samuel Poulin.

«Le succès répété de notre souper-bénéfice n’est pas un hasard : il reflète la confiance que vous accordez à la Société du patrimoine des Beaucerons et à notre mission. Merci à vous, ainsi qu’à nos commanditaires, à nos bénévoles, à nos employés et à chaque donatrice et donateur pour ce soutien constant», a conclu Éric Blanchette-Ouellet, président de la Société.

Rappelons que la Société du patrimoine des Beaucerons, qui a pignon sur rue à Saint-Joseph-de-Beauce, est le service d'archives privées agréé de la Beauce. Elle se consacre à la connaissance, à la conservation et à la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine de la région.